Жалоба на действия организатора аукциона – Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба физического лица на действия организатора аукциона — Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Заявитель считает, что организатор аукциона, определяя срок подачи заявок, необоснованно сократил количество потенциальных участников аукциона.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

По итогам рассмотрения дела жалоба физического лица признана необоснованной.