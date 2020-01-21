Жалоба ИП Ч … на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП Ч … на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на приобретение квадрокоптера для нужд муниципального учреждение Судогодского района «Управление административными зданиями и автохозяйством администрации Судогодского района».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила его первую часть заявки. В жалобе ИП Ч … пояснил, что им в заявке указаны спорные показатели так как указывает эти характеристики производитель, а данные показатели являются едиными и неразделимыми.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП Ч … на действия комиссии необоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.