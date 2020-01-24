Жалоба гражданина на действия организатора торгов Управления экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова оставлена без рассмотрения

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба гражданина К. на действия организатора аукциона на право заключения договора земельного участка для размещения гостевой автостоянки (местоположение участка Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ) г Ковров, площадь участка 922 + 11 кв.м., кадастровый номер 33:20:013907:135, разрешенный вид использования земельного участка : для размещения гостевой автостоянки.

Заявитель считает, что в извещении о проведении торгов отсутствует необходимая информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также что организатор торгов сообщил потенциальному участнику недостоверные сведения в отношении земельного участка, а именно указал лишь на вспомогательный вид его разрешенного использования.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Комиссия Владимирского УФАС России прекратила рассмотрение жалобы гражданина в связи с тем, что жалоба не содержат доводов, указывающих на нарушение организатором торгов порядка размещения информации о торгах, порядка подачи заявок на участие в торгах.