Жалоба гражданина на действия организатора торгов признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия Управления экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова при проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка — Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ) г Ковров, площадь участка 1128+12 кв.м. кадастровый номер 33:20:016402:75 разрешенный вид использования земельного участка индивидуальные жилые дома с придомовыми участками начальная цена земельного участка 2 200 000р.

Заявитель указывает на отсутствие необходимой информации в извещении о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также заявитель полагает, что обязанность заключать договор возникает только у победителя торгов, всем остальным участникам задаток должен быть возвращен. Доводы заявителя подробно изложены в жалобе.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев жалобу, решила признать ее обоснованной и выдала предписание об аннулировании торгов.