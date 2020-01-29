Жалоба АО «Нордпайп» на действия заказчика АО «Газпром газораспределение Владимир» и организатора запроса предложений ООО «Газэнергоинформ» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба АО «Нордпайп» на действия заказчика АО «Газпром газораспределение Владимир» и организатора запроса предложений ООО «Газэнергоинформ» по установлению в документации неопределенных и необоснованных требований к характеристикам товара при проведении запроса предложений в электронной форме по номенклатурной группе «Трубы» в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба АО «Нордпайп» признана необоснованной.