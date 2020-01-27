Жалоба АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ» на действия заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на закупку услуги на проведение повышения квалификации для специалиста, имеющего высшее медицинское образование по специальности «Акушерство и гинекология».

По мнению заявителя, установленный заказчиком размер обеспечения исполнения контракта не соответствуют положениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.