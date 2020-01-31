«Зелёный пояс» Владимира защитят областным законом

От владимирских парков отвели угрозу застроек: крупных жилых и капитальных объектов там возводить не будут. Депутаты Законодательного Собрания одобрили формирование «зелёного пояса» областного центра. Туда включили Загородный парк, парк «Дружба», акваторию реки Содышка и другие территории — всего 43 участка. Возведение капитальных построек в «зелёном поясе» запрещено, допустимы лишь спортивные и культурные объекты. В остальном к услугам отдыхающих – не стационарные «точки»: киоски, лотки и т.п.

10,7 тысяч гектаров включены в охранную зелёную зону Владимира.

Ранее администрация Владимира пересмотрела площади экопояса города – их стало меньше. Из «зелёного пояса» выпала огромная площадка бывших садов у Дворца детского и юношеского творчества. Против этого выступила Общественная палата Владимирской области. Решение депутатов ЗС, с одной стороны, поддержало инициативу общественных экологов (хотя и несколько умерив размер просимой ими «зелёной зоны»), с другой, тоже с издержками, — учло интересы мэрии.

Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания области:

При определении площади лесопаркового пояса мы внимательно изучили все представленные материалы.

Общественной палаты, администрации Владимира, Росреестра. Предлагаем исключить два земельных участка в Юрьевце и пять в Лунево.

Данные территории предназначены для размещения объектов регионального значения, а также для объектов капитального строительства.

Пока депутаты Заксобрания утвердили проект в первом чтении. Власти Владимира рассчитывали, что задел для строительства социальных объектов внутри города будет куда больше. Теперь же придется активнее осваивать прилегающие территории. С развитием социальной инфраструктуры, само собой. Давно ждут садика в Пиганово. С учётом расширения строительства жилья многодетными семьями в Лунево, там дошкольное учреждение тоже понадобится.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»