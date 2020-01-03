«Зебры» в Ворше заменят модульными переходами

На федеральной трассе М7 в Собинском районе поставят ещё два модульных надземных пешеходных переходов. Пересекать трассу людям будет удобнее и безопаснее. Речь идёт о 160-ом и 162-ом километрах «Пекинки». На этих участках был ремонт, сейчас вдоль дороги устанавливают шумозащитные экраны. Есть наземные переходы, но подойти к тому, что ведёт к садику и школе невозможно. Дорожку из-за работ на трассе размыло и разрушило.

— На 160-м и 162-м километре будет два надземных перехода. Как только их введут в эксплуатацию, наземные уберут. У остановки, к которой ведет сейчас переход, в следующем сезоне будет строиться пешеходно-транспортная дорожка, — пояснили в Упрдоре.

Удобные дорожки к надземным переходм появятся ближе к весне

К нам в редакцию обратилось несколько жителей села Ворша. Пока им приходится туго. И, по всей видимости, терпеть придётся всю зиму, пока не будут сделаны надземные переходы. Погода слякотная, дорожку то и дело размывает, грязь. Фактически пешеходам приходится ходить по краю проезжей части, чтобы дойти до наземного перехода. Это небезопасно.

— Своими руками выложили дорожку из досок, чтобы можно было пройти с ребенком. Ждём — не дождёмся, когда закончится ремонт и сделают удобный и безопасный переход, – переживает одна из мамочек, чья семья проживает в Ворше.

Понятно, что ремонт на трассе М 7 с точки зрения организации транспортного движения – благо. В рамках ремонтных работ дорожники построили разворотные петли, убрали небезопасные левые повороты. Но есть и интересы жителей, которые не только в Ворше, но и в других населённых пунктах Владимирской области, где ведётся ремонт «Пекинки», страдают. Пора всё же вырабатывать более чёткую стратегию обеспечения безопасности и удобства населению.



Ранее «Призыв» сообщал, что с опережением плановых сроков закончили участок трассы около фабрики «Фереро» в Собинском районе.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»