Заявиться на ЕГЭ необходимо до 1 февраля

Департамент образования Владимирской области напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2019. Сделать это нужно до 1 февраля включительно. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамен. Выпускники школ этого года подают заявление по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в школы, где обучались ранее, или в департамент по адресу: Владимир, ул. Каманина, д. 30/18, каб. 205.

Заявления подаются лично на основании документа, удостоверяющего личность. Заявление могут подать и родители (законные представители), также на основании паспорта, или уполномоченные лица, на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Выпускникам пора определиться с выбором.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается только при наличии уважительных причин (болезни или прочих обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

Единый государственный экзамен в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября), сообщает Рособрнадзор. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору. Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стартовала запись на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях «Дружба» и «Икар», а также санаториях Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края.

Ольга Ефремова

Фото: kursy-po-russkomu.ru