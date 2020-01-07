Заведующая детским садом пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 50-летней Татьяны Киселевой. Заведующая детским садом №95 областного центра пропала без вести 4 января. Посты об известной многим владимирцам женщине распространились в социальных сетях, но пока никакой информации нет. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в чёрную дублёнку с капюшоном, чёрные лосины и чёрные высокие сапоги. Особая примета: шрам на шее.

Разыскивают волонтеры «Лиза Алерт» и Сергея Уварова.

Он также пропал в новогодние праздники. О 35-летнем жителе деревни Киржач нет никакой информации с 3 января. Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки и чёрные сапоги.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-919-002-48-37. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь и здесь.

В минувшем году волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» получили 501 заявку на поиск 589 человек. Из общего числа пропавших 510 человек найдены живым, 42 — погибли. Ещё 20 пропавших не найдены до сих пор. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области ведутся поиски 22-летнего Владислава Карпова. Житель Мурома пропал 28 декабря.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»