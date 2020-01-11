За путевками в лагеря и санатории выстроилась очередь

С 9 января во Владимире стартовала запись на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях «Дружба» и «Икар», а также санаториях Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края. Ажиотаж появился в первый же день. В многофункциональном центре предоставления услуг на Октябрьском проспекте образовалась очередь. В первый час работы на получение путевок записались сразу 40 человек. Терминал, выдающий талоны на электронную очередь, даже стал отправлять всех ожидающих на следующий день.



— Мы пришли в полдесятого, а талонов уже нет. Позвонили ведь заранее, уточнили, сказали, что запись началась. Но потом консультанты нам объяснили хитрость системы электронной очереди. Сразу как к окну № 4 вызывают одного человека, в терминале появляется один талон. Так все мы и прошли, — рассказывает мама двоих детей Ирина.



Заявления в два муниципальных лагеря Владимира принимают теперь только через МФЦ и с начала текущего года, а не заранее. Ушли в прошлое огромные очереди у здания управления по делам молодежи накануне каждой смены. Процесс подачи заявок стал, наконец, понятным и простым.

При подаче заявления на отдых ребенка нужен паспорт и свидетельство о рождении.

Традиционно загородные лагеря проводят три летних смены. Работающие родители платят 20% от стоимости путевки. В прошлом году за смену платили 3300 рублей. В этом году по плану в «Икар» и «Дружбу» примут 2100 детей, в прошлом смогли отдохнуть 2946 ребят.

Кроме того, по телефону 30-56-06 образовательно социально-педагогического центра началась запись на бесплатный санаторный отдых. Детей ставят в очередь заранее. У родителей спрашивают предпочтения по смене и названию санатория. Пока неизвестно, сколько областной департамент образования выделит для Владимира путевок. Этот вид отдыха дотационный. Все оплачивает региональный бюджет. В прошлом году в санаторно-оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской областей бесплатно отдохнули 851 человек, на побережье Черного моря — 1 069 детей.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Боголюбово открылся новый детский сад, который принимает даже младенцев. Делают все, чтобы мамы побыстрее выходили на работу.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»