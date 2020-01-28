Юные таланты народного творчества показали себя во Владимире

Закружил хоровод, присядка сменилась дробью, со сцены льются звонкие и чистые голоса… Гала-концерт ежегодного областного детского конкурса народного творчества «Звезды в ладонях» вновь подарил радость всем гостям общественной организации «Милосердие и порядок». Юные артисты региона собрались в киноконцертном зале, чтобы показать свои таланты и профессиональный рост. «Ой, маменька», «Топится в огороде баня», «Поехал наш батюшка на базар», «Вейся, капустка» — эти и многие другие народные песни звучали со сцены. Фольклорный репертуар неиссякаем.

В конкурсный оргкомитет поступило более 100 заявок из Владимирской области. Были отобраны лучшие коллективы и народные вокалисты.

13-летняя Ольга Артемьева приехала для участия в конкурсе из Александрова. Вокалом она занимается с 5 лет. Начала с эстрадного исполнения и сразу же добилась успеха, заняв первое место на конкурсе «Звёзды в ладонях». А потом в 10 лет Оля увлеклась народным творчеством. В образе исполнителя русских народных песен девочка уже несколько раз выступала на столичных площадках. Недавно получила Гран-при международного фестиваля «Вальс Победы», прошедшего в Москве. На Поклонной горе вокалистка исполнила песню «Чёрный ворон». Эта же лирическая композиция принесла ей победу и во Владимире. На региональном конкурсе «Звезды в ладонях» Ольга заняла первое место.

Ольга Артемьева, победительница конкурса:

Проживаю всю песню с головы до ног. Главное, песню прочувствовать, чтобы тебя понял зритель, и вокал.

Ну, наверное, сложностей уже нет после стольких лет занятий. Подаю всегда с душой. И главное – нравиться зрителю. А место само придет потом.

— Чтобы любовь к русскому народному творчеству прививалась, детей надо приводить в ансамбли где-то с 6-летнего возраста, — уверен Валерий Галкин, руководитель студии народного ансамбля «Былина». – Молодежь больше сейчас к эстраде тянется, но фольклор тоже в чести. Свою культуру тоже надо помнить и беречь. Выступление народных артистов всегда ждут в местных ДК, на городских праздниках.

Коллектив «Алфавит» из Суздальского района принимает участие в конкурсе третий год. В его копилке уже есть призовые места. Народных исполнителей во Владимирской области много, но у каждого ансамбля своя изюминка. Например, в «Алфавите» это многогранность артистов. Они исполняют партии на 3-4 голоса, при этом выбивая степ. В этот раз заняли первое место.

Владимир Карпов, руководитель театра эстрадной песни «Алфавит» Надежда Житникова, артистка театра:

Владимир Карпов: Каждый участник у нас поёт, как солист. Поёт в ансамбле. Он читает прозу и стихи. Он танцует. Причем не стандартные танцы, а степ. Они играют спектакли, могут выступать как артисты цирка – иллюзион, фокусы. Всё это выполняют сами. Многожанровый коллектив, которого в области, возможно, больше и нет.

Надежда: Мне даже нравится быть в образе русской девушки. И само народное творчество мне очень нравится. Я много раз видела по телевизору, как выступают, и мой руководитель показывает мне манеру пения. Как мы должны двигаться на сцене.

Коллектив «Родничок» из Мурома участвует в фестивале уже пятый раз. На суд жюри представил два задорных танца. Техническая и эмоциональная составляющая номеров была выполнена безупречно. Поэтому средняя группа «Родничка» стала обладателем Гран-при конкурса, а старшая заняла первое место. По словам их педагога, дети приходят в коллектив ещё в дошкольном возрасте, и главной задачей становится их удержать в творчестве, чтобы они захотели выступать и побеждать.

Марина Меркутова, руководитель образцового танцевального коллектива «Родничок»:

Во-первых, заинтересовать искусством танца, научить их работать. Чтобы они на занятия бежали с удовольствием.

«Звезды в ладонях» — один из самых любимых наших конкурсов. Очень нравится дружелюбная атмосфера здесь, доброжелательные сотрудники. Всё замечательно.

Самой юной участнице конкурса было всего 4 года.

По словам жюри, оценивать конкурсантов очень сложно. На отборочный первый тур прошли около сотни участников, и все ребята очень талантливы, с прекрасными номерами.

— Перед членами жюри стояла очень сложная задача — выбрать лучших, — говорит Ольга Федяева, заслуженная артистка России, председатель жюри «Звезды в ладонях». — Подготовка конкурсантов за последние годы очень выросла. Ребята не просто заучивали номер, а подходили к ним, как к маленьким спектаклям. Очень здорово! Низкий поклон руководителям всех ансамблей.

На конкурсе было заявлено 5 номинаций: «Игра на инструменте», «Дуэты», «Народный вокал. Солисты», «Народный вокал. Ансамбли» и «Народный танец». Кроме выступлений юных артистов, на первом этаже комплекса общественной организации «Милосердие и порядок» развернулась выставка народного творчества. Работы своих воспитанниц из села Новоселово Киржачского района привезла директор местного Дома культуры Наталья Шахова. ДК пока закрыт на ремонт, но народное творчество среди селян живо. Их сказочная аппликация также была отмечена призовым первым местом.

— Мы устраиваем домашние группы, занимаемся с детьми, шьем. В перспективе, конечно, съездить на вокальный конкурс. Очень хочется нашим детям выступать на сцене, – говорит Наталья Шахова, директор Новоселовского ДК. — Пока из-за того, что Дом культуры закрыт, приходится заниматься в ограниченных условиях. Но, возможно, и мы скоро пополним ряды конкурсантов.

Все лауреаты получили дипломы, памятные, а также сладкие призы. Следующий фестиваль «Звезды в ладонях» пройдет осенью. Юные «звездочки» будут зажигаться на хореографическом конкурсе.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»