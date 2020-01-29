Январь завершится аномальным теплом  и снегопадами

Январь 2020 года запомнится жителям Владимирской области аномальным теплом. Непродолжительное похолодание особой роли не сыграло, до конца текущей недели в регионе прогнозируются околонулевые температуры в дневные часы. И ни дня без осадков. Специалисты центра «Фобос» уточняют, что свое влияние на погоду будет оказывать серия атлантических циклонов. Поэтому ожидается преобладание пасмурной погоды со снегом и мокрым снегом разной интенсивности. Ночная температура воздуха в среднем будет колебаться от -2 до -6°.

Между тем уборка улиц Владимира от снега ведется в штатном режиме.

Сотрудники ЦУГД обрабатывают тротуары и дороги противогололедными материалами, убирают проезжую часть, а также очищают от снега и наледи остановки общественного транспорта, лестницы и переходы, рапортует городская мэрия.

Минувшей ночью тротуары и проезжую часть чистили 50 единиц техники. Сегодня с 7.00 уборку продолжают 76 рабочих и 61 единица снегоуборочной техники.

Вместе с тем горожанам напоминают, что жалобы и замечания по качеству зимней уборки можно направлять по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Недовольным уборкой придомовых территорий следует обращаться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы — 05.

Ранее «Призыв» сообщал, что припаркованные автомобили мешают уборочной технике. ЦУГД убедительно просит автовладельцев не оставлять свои машины в зоне действия знаков, запрещающих стоянку транспортных средств.

Ольга Ефремова

Фото: daynews.com.ua