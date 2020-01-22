Яйцами с опасным веществом торговали на рынке во Владимире

На рынке Владимира торговали куриными яйцами, содержащими опасное для здоровье человека вещество. Речь идет о продукции предприятия «Дивеевское» из Нижегородской области. Вопиющее нарушение обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проведенной проверки. Пробы продукции были направлены в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Оказалось, что в куриных яйцах содержатся недопустимые в пищевой продукции кокцидиостатики (наразин и салиномицин). Это — антибиотики, ветеринарные препараты, предназначенные для профилактики и лечения кокцидиозов у животных. Постоянное употребление в пищу продукции, содержащей данный лекарственный препарат, опасно для здоровья человека. Даже термическая обработка не разрушает эти вещества.

Продукция принадлежит нижегородскому предприятию.

Результаты проведенного исследования были представлены производителю. Также был проинформирован индивидуальный предприниматель, реализующий яйца, для их изъятия из оборота, уточняет пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что на полки магазинов региона чуть не попало полтонны просроченной мясной продукции.

Ольга Ефремова

Фото: mordovmedia.ru