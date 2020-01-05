Выросла цена проезда в электропоездах

С 1 января 2020 года во Владимирской области подорожал проезд на всех электропоездах пригородного сообщения. Рост цен составил в среднем 3,5%. Могло быть и хуже: тарифы сдержали благодаря субсидиям перевозчикам из областного бюджета. Неизменной пока останется схема движения электричек. Накануне Нового года перевозчик «Центральная пригородная пассажирская компания» хотел отказаться от обслуживания маршрута «Владимир-Тумская». Для региональных властей это оказалось неожиданностью. В ходе переговоров с транспортной компанией маршрут удалось сохранить ещё на год. Перевозчик получит около 10 миллионов рублей из областной казны на компенсацию потерь по данному направлению.

Ольга Гарева, зав. сектором департамента транспорта администрации области:

Мы с расчетами департамента цен и тарифов полностью согласны.

Субсидия на направление «Владимир-Тумская» в размере 9,7 миллиона рублей запланированы. Мы сможем их найти.

Обслуживание этого направления не Центральной, а Волго-Вятской пригородной компанией будет обсуждаться в 2020 году.

Во Владимирской области на пригородных поездах работают 3 транспортные организации: «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», «Центральная пригородная пассажирская компания» и «Северная пригородная пассажирская компания». Им утверждает ставки департамент цен и тарифов. Рассчитывает экономически обоснованные тарифы, а затем их снижает до социально приемлемого уровня для населения. Разницу компенсирует бюджет.

В 2020 году 152 миллиона рублей из казны получат организации железнодорожного транспорта.

В последних числах декабря тарифы в департаменте утверждали для «Центральной пригородной пассажирской компании». Она работает на Московском направлении и на маршруте «Владимир-Тумская». Для электричек в сторону Москвы был рассчитан тариф в размере 2,9 рубля за километр (в данном случае экономически обоснованный совпал с льготным для населения). А вот затраты до Тумской оказались вдвое выше. Поэтому в течение года перевозчик и будет получать средства из бюджета области.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»