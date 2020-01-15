ВТБ продлевает действие ипотечной программы со ставкой 8,4% годовых

Предложение доступно заемщикам при приобретении готового и строящегося жилья с первоначальным взносом более 50% и действует до 1 марта. На данный момент ей уже воспользовались более 3,4 тыс. клиентов, оформивших кредиты на 6,4 млрд рублей.

«Мы отмечаем высокий спрос на ипотеку со сниженными ставками. Традиционно клиенты демонстрируют пиковую активность в последние дни декабря, но существенный объем заявок в этом году поступает и после новогодних праздников. В связи с этим мы продлеваем действие нашей программы до конца зимы 2020 г. Ипотека – важнейший социальный продукт, и наша стратегическая задача – предоставить населению максимально выгодные условия решения жилищного вопроса», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также продлевает специальные условия кредитования по программе «Победа над формальностями». С первоначальным взносом более 50% клиенту будет предложена ставка 8,4% годовых. Кроме того, при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик» предусмотрен дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п.

Клиент может получить решение по паспорту и СНИЛС за сутки. Сумма кредита – от 500 тыс. до 30 млн рублей, срок кредитования – от 1 до 20 лет. Воспользоваться программой можно для покупки строящегося и готового жилья. Условия доступны до 29 февраля 2020 года.

ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.

Банк ВТБ (ПАО)