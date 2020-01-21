ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года

По данным Dealogic ВТБ Капитал занял первые места среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России, СНГ и Восточной Европе. На международном долговом рынке по России инвестбанк организовал 25 сделок, что позволило ВТБ Капитал занять 25% доли рынка. На долговом рынке СНГ банк занял 22% доли рынка, организовав 110 сделок, а в Восточной Европе доля рынка ВТБ Капитал составила 11,46%, количество организованных сделок – 110. По данным Dealogic ВТБ Капитал также стал лидером среди организаторов размещений на локальном долговом рынке России, где инвестбанк организовал 84 сделки и занял 28% доли рынка.

Refinitiv также отметил лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 44,3%, 79 сделок).

По данным рэнкинга Bloomberg ВТБ Капитал является лидером в категории «Организатор размещений облигаций в Восточной Европе»: доля рынка составила 19,9%, инвестбанк реализовал 102 транзакции.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады, что отраслевые эксперты высоко оценили деятельность компании на глобальных рынках капитала. За прошедший год мы провели ряд значимых сделок для эмитентов из различных отраслей, включая такие компании, как РусГидро, РЖД, Северсталь. Сохраняется устойчивый интерес эмитентов к заимствованиям на долговом рынке, и мы ожидаем, что в 2020 году объёмы сделок будут увеличиваться».

Кроме того, по данным Refinitiv инвестбанк занял первое место среди консультантов по M&A-сделкам по количеству и объему осуществленных транзакций в России (17 сделок на $4,5 млрд).

Банк ВТБ (ПАО)