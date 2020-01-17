Военная прокуратура проверит законность выселения жильцов из дома Минобороны

Более пятидесяти владимирцев, в одно мгновение превратившиеся в бездомных, ждут повестки в суд и надеются на помощь городской администрации. Осенью прошлого года 18 семей из дома № 13д на проспекте Строителей получили письма с требованием освободить квартиры, которые принадлежат Министерству обороны. В этот дом они заселились в начале 90-х. Военная часть взяла их на работу каменщиками и штукатурами. Людям пообещали, что жильё, которое они же и построили, останется в их собственности. Но приватизировать квартиры семьи так и не смогли. Теперь, спустя почти 30 лет, люди ищут в периодических изданиях объявление Минобороны, прочитав которое они устроились на работу.

— Но мы пока не можем найти газету, где было объявление с приглашением на работу от Минобороны, — говорит Людмила Гордеева, жительница дома № 13д на проспекте Строителей. — Мы все библиотеки уже исходили. Но ни в «Молве», ни в «Призыве», ни в «Ведомостях» нет этого объявления 1992 года, когда они принимали нас на работу. В нём четко было написано: «Предоставляется жильё». Возможно, есть в «Кубике» или «Перископе», была такая газета. А на договор, который с нами заключили, особо надеяться не стоит, сказали нам наши адвокаты.

Недавно жильцы злополучного дома побывали на приеме в мэрии.

Людям обещали помочь. Чиновники собрали всю информацию, документы, которые у них имеются на руках, в том числе квитанции об оплате услуг ЖКХ, договор с Министерством обороны о предоставлении жилья в этом доме.

— Я написал письмо в департамент имущественных отношений Министерства обороны, чтобы они передали нам этот дом, — сказал Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира. — Мы же понимаем, что это наши жители. И сейчас будем ждать ответа. Аверчук Борис Кириллович, наш депутат городского Совета, активно этим занимается. Только было бы желание у Минобороны передать его. Мы готовы взять всегда.

По словам выселенцев, юрист мэрии также обратился в военную прокуратуру. Началась проверка действий командиров части, которые заключали с пострадавшими договоры. Ответ владимирцам пришел и от Министерства обороны.

— В Минобороны нам ответили, что всё будет решать суд: выселит — значит, выселит, не выселит — значит, не выселит, — говорит Людмила Гордеева, жительница дома № 13д на проспекте Строителей. – Город нам в помощи не отказал. Но мы не уверены, что он нам поможет. В мэрии посоветовали встать в очередь на жильё в муниципалитет. Но мы не подходим, мы не малоимущие, все работают. Народ ходит печальный.

«Призыв» со своей стороны также отправил запрос в федеральное военное ведомство. Мы будем следить за развитием этой ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что администрация города Владимира требует вернуть здание, где располагается областной сборный пункт.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»