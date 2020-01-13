Водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся

Сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и попытавшегося скрыться. Произошло это накануне днем в Александрове. Автомобиль марки «Лада-Гранта», совершивший наезд на ребенка, заметили сотрудники группы задержания. Росгвардейцы сразу же вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и экипаж ДПС.

Одновременно с этим правоохранители начали погоню за нарушителем. Через громкоговоритель росгвардейцы потребовали от водителя немедленно остановиться. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам ГИБДД.

Пострадавший ребенок доставлен в центральную районную больницу.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире обстреляли пассажирский автобус пятого маршрута. Инцидент произошел на улице Горького.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Владимирской области