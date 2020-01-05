Во Владимире заработала «Лыжня Прокуророва»

В областном центре наконец-то заработала лыжная трасса имени Алексея Прокуророва. Любителей спорта ждут в парке «Дружба». Открытие это долгожданное. Оно стало возможным благодаря первому снегу, который только и выпал на Новый год.

В парке «Дружба» лыжи можно взять напрокат

Инвентарь может быть свой. А если нет, то лыжи и даже ватрушки можно взять на прокат. Открыла свои двери и лыжная база. Любителей спорта ждут ежедневно с 10.00 до 18.00. Для взрослых прокат лыж стоит 150 руб./ч, для детей — 100 руб./ч. Есть теплый гардероб, в котором за символическую сумму — 10 рублей — можно оставить свои вещи.

Кроме того, в парке есть и другие развлечения. Так, например, 7 января, по традиции, в «Дружбе» ждет всех праздничная встреча с Марьей Искусницей. Для посетителей парка ежедневно работает буфет, где можно перекусить и выпить горячего чая.

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира заработал каток «Молодежный». Встать на лед можно ежедневно с 10.00 до 22.00. Цена билета для взрослых — 100 рублей. Для детей до 12 лет — 50 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Прокат коньков — 100 рублей.

Остальные катки работают по фактической погоде. Поэтому прежде, чем планировать активный отдых, стоит посмотреть на термометр. Подробнее о том, где можно во Владимире встать на коньки, «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»