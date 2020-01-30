Во Владимире прозвучит рэп-опера на стихи Бродского

Концерт кавер-группы «BLACK coverband» (18+) с интригующей программой состоится 31 января во владимирском ресторане «Макс Брой». Особенно неожиданно было увидеть в афише вечера рэп-оперу на стихи Иосифа Бродского, годовщина смерти которого отмечалась 28 января. Гениальные произведения «Пятая годовщина» и «Письмо генералу» прозвучат в оригинальных rnb-аранжировках «BLACK coverband». Этой оригинальной идеей коллектив обязан своему фронтмену и администратору Александру Аладышеву, известному и очень востребованному актеру Владимирского театра драмы. В 14 лет он открыл для себя стихи Бродского, и на долгое время этот поэт стал для него одним из самых читаемых.

— В пятницу, 31 января, будут представлены две композиции Бродского, — рассказал Александр Аладышев, — но у меня есть большая идея сделать музыкально-поэтическое представление на час-полтора, в котором будут не только стихи Бродского, но и Цветаевой, каких-то современных поэтов и даже проза. Естественно, это все будет завязано с музыкой. То есть это не спектакль, но и не концерт в прямом смысле, не шоу, потому что это не интертеймент. Хотелось бы сделать такой уникальный интеллектуально-развлекательный продукт…

В программе также будут блок песен группы ДДТ, лучшие российские и мировые хиты, а также авторские композиции.

— Концерт в «Макс Брое» у нас поделен на три блока, — объяснил Александр Аладышев. — Это дает нам возможность сделать их разными. Так как люди все-таки приходят отдохнуть, расслабиться, не хочется их сильно чем-то нагружать и в то же время хочется как-то проявиться по-разному. И мне кажется, три блока эту возможность нам дают. А так как я работаю в театре, мне такое разнообразие позволяет за один вечер поработать в разных жанрах. Это очень интересно!

«BLACK coverband» – музыкальный коллектив с огромным опытом работы в российском шоу-бизнесе. Участники коллектива – успешные музыканты, выступающие совместно не один год, финалисты телевизионного конкурса «Главная сцена» и конкурса MTV Russia. Открытые концерты во Владимире они дают довольно редко – 1-2 раза в год. Во-первых, Александр Аладышев максимально занят в театре, музыканты группы находятся в постоянных разъездах, так как работают и в других проектах. А во-вторых, им постоянно хочется сделать что-то интересное и для себя, и публики. А на это нужно время: на репетиции, придумывание оригинальной концепции.

— Все, чем я занимаюсь, меня и вдохновляет, — ответил на вопрос, как он все успевает и что его вдохновляет, Александр Аладышев. — Встречи меня вдохновляют, мои друзья из сферы музыки, из оперного искусства. Не обязательно это должны быть люди творческих профессий. Люди из бизнеса тоже могут вдохновлять. Вдохновения в этой жизни много вокруг. Главное, как мне кажется, надо любить жизнь в объективно-субъективном смысле, любить себя обязательно, потому что тогда ты и к другим с большей любовью относишься, и любить то, чем ты занимаешься. Для меня это принципиально, потому что я много что попробовал, начиная от грузчика, таксиста и заканчивая журналистикой, бизнесом, но понял, что люблю я то, чем сейчас занимаюсь: либо живопись, либо музыка, либо актерское мастерство. Вот это все меня и вдохновляет!

Концерт кавер-группы «BLACK coverband» пройдет 31 января в 21.00 во владимирском ресторане «Макс Брой»: ул. Дзержинского, 11. Цена билета – 200 руб. Забронировать столик можно по телефону 32-32-53.

Татьяна Лысова

Фото кавер-группы «BLACK coverband»

Заглавное фото: стихи.ру