Во Владимире обстреляли пассажирский автобус

Пассажирский автобус пятого маршрута обстреляли в областном центре. Инцидент произошел вчера в 20 часов 20 минут на улице Горького. По словам руководителя компании-перевозчика, в это время в машине находился один пассажир и водитель. Никто не пострадал. А вот стекла теперь придется менять.

— Мне позвонил водитель и сообщил, что в автобус стреляли. Два стекла просто повреждены, третье пробито насквозь, — сообщил респондент «Призыва». — В салоне находился один пассажир. Автобус остановился, вызывать полицию не стали. Водитель в шоке.

В транспорт стреляли, скорее всего, из пневматического оружия.

Кто и зачем это сделал, главный вопрос. Очевидцев произошедшего пока пытаются найти через социальные сети. Пользователи Интернета уже предположили, что стрелять могли из квартиры. А вот какие мотивы были у этого человека, неизвестно. Обращаться в полицию руководители предприятия пока не спешат.

Что касается автобуса, то до замены стекла он останется в гараже. По предварительным подсчетам руководителя компании-перевозчика, материальный ущерб от инцидента приближается к ста тысячам рублей – сюда входит замена стекла и вынужденный простой транспортного средства.

Ранее «Призыв» сообщал, что ряд пригородных владимирских маршрутов лишился автобусов из-за решения перевозчика уйти из этого бизнеса.

Полина Тарбеева

Фото предоставлено «Призыву» компанией-перевозчиком