Во Владимире неизвестные забросали камнями автобус

Во Владимире участились случаи нападения на общественный транспорт. На этот раз неизвестные выместили свой гнев на автобусе 24-го маршрута. Инцидент произошел в прошедшие выходные, 18 января. В двигавшийся транспорт попал, как минимум, один камень. В результате ЧП разбитым оказалось стекло автобуса. Фото последствий инцидента опубликовала группа «Подслушано во Владимире«.

Как сообщается в социальных сетях, камень прилетел ровно в то место, где находилась девушка. Осколки разлетелись по всему салону. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Кто забросал общественный транспорт, а главное — зачем это было сделано, теперь предстоит установить правоохранительным органам.

— К нам обратилась компания-перевозчик. Теперь нам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области. — По данному факту проводится проверка.

Результатов проверки ждут и в мэрии. По словам начальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Александра Карпиловича, нападение на общественный транспорт нашему городу не свойственно. Поэтому власти пока не квалифицируют произошедшее как обстрел.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

— Нам важно понять, что это было. Не исключено, что речь идет о банальной истории, когда в стекло попал камень из-под колес. Может быть, никто и не забрасывал общественный транспорт, — говорит Александр Карпилович. — Перевозчик направил все материалы по этому делу в УВД. Именно в их юрисдикции разобраться в ситуации. Мы надеемся получить объективную картину произошедшего.

По словам Александра Карпиловича, автобус был застрахован. Поэтому говорить о большом материальном ущербе не приходится. В салоне просто предстоит заменить стекло.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире хулиган обстрелял из пневматического оружия автобус пятого маршрута. Инцидент произошел вечером 11 января на улице Горького. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВК»