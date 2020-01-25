Во Владимире не приживаются деревья

На улицах Владимира не приживаются деревья. В планах города есть посадка новых аллей из листаенных пород к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но по опыту прошлых лет известно: большая часть саженцев либо умирают, либо оказываются выкопанными ушлыми горожанами — словом, пропадают. Если такая же участь постигнет аллеи, которые появятся к славной дате, это будет позор. Поэтому обсуждение проблемы вынесли даже на горсовет.

Примеров гибели зелёных насаждений, высаженных с большой помпой, масса. На Лыбедской магистрали не прижились кустарники и деревья, у музея-заповедника погибла аллея кедров. Туи, высаженные в парке напротив «Белого дома», украли. Не уцелели и аллеи лип, высаженные на центральных улицах.

Сергей Сухопаров, главный эколог Владимира:

Из тех лип, что были высажены от Золотых ворот до Торговых рядов, осталась одна.

Десять погибли. А от музея-заповедника до площади Фрунзе осталось 13. Погибла только одна.

Из-за тротуарной плитки были выжжены корни. Не хватало полива.

Применяя стандартную модель благоустройства улиц и скверов (плитка, лавочки и урны), власти забывают заботиться о зелёных насаждениях. Именно поэтому глава города Ольга Деева заявила, что нужно оценивать проекты благоустройства с учётом мнения экспертов-экологов и уделить больше времени подготовке к высадке деревьев.

Ещё не известна судьба дубов, берёз и лип, высаженных в обновленном сквере на Чайковского. Будет очень обидно, если погибнут деревья, высаженные взамен срубленных в ходе благоустройства.

Новые аллеи могут появиться на Красносельском пруду и в центре Владимира.

Три года назад СМИ активно обсуждали фразу Ольги Деевой о том, что во Владимире не приживается асфальт. Не хотелось бы, чтобы это правило распространилось и на деревья. Ведь во Владимире и дефицит зелёных насаждений. И по сравнению с дорогами. На новые посадки тратят совсем немного. Так, в этом году на зелёные насаждение выделяют 1 миллион рублей, а на новый асфальт – больше 200 миллионов рублей. Разница колоссальная.

Как «Призыв» сообщал ранее, Патриарший сад так и не смог вдохнуть вторую жизнь в крымский кедр. Вред, который принесли дереву вовремя транспортировки, оказался непоправимым.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»