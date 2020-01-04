Во дворах продолжает копиться новогодний мусор

Региональный оператор «Биотехнологии», выигравший конкурс на обслуживание кластера № 2 (города Владимир, Ковров и Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) не успевает вывозить мусор, скопившийся в новогодние праздники. На четвертый день работы компании далеко не во все дворы завезли новые контейнеры. Пакеты с отходами так и складывают на контейнерных площадках. Образовались огромные кучи мусора. Доходит до абсурда — пустые новые контейнеры стоят сбоку от площадки, а рядом валяются сотни переполненных пакетов.

Телефоны регионального оператора: 77-30-05, сотовый 8 (991) 319-10-05, для районов – 8-800-302-09-29

Жители сами звонят по телефонам регоператоров, оставляют заявки. Управляющие компании держат каждый дом на контроле. В администрации создана комиссия, члены которой ежедневно спрашивают с «управляшек» отчет о вывозе мусора. Все проблемные адреса сообщают напрямую региональному оператору. Но тот элементарно не успевает выполнить весь объём работы. Сложностей нет только у тех, кого обслуживал «Чистый Владимир». Это та самая организация, частью которой является сам регоператор «Биотехнологии». Проблемы же у тех домов, где прежде работали «УНР-17» и «Спецтранс». Они еще накануне Нового года забрали все контейнеры и перестали вывозить мусор.

Администрация города Владимира сообщила, что обратилась в прокуратуру из-за нарушения договорных обязательств мусоровывозящих компаний. Информации о мерах реагирования надзорной инстанции пока нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, с января 2020 года вывоз мусора превратился в коммунальную услугу, жители стали платить с человека, а не с квадратного метра. Департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки на обращение с ТКО для всех трех регоператоров области.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»