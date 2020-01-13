Владимирцы возмущены необходимостью платить за лишнее тепло

Большинство многоквартирных домов во Владимире построены свыше 30 лет назад. Все они подключены к центральной системе теплоснабжения. И даже в новостройках предпочитают старую привычную схему отопления. Проблема в том, что под современные условия жизни она никак не подстраивается.

«Система централизованного теплоснабжения Владимира построена на определенных принципах. В основу изменения отпуска тепла положено изменение температуры в подающих магистралях. Минимальная температура, которую мы можем выдавать, — 70 градусов. Это обусловлено санитарными нормами по горячему водоснабжению. У нас система двухтрубная, идет в краны горячей воды и в батареи. Поэтому когда на улице стабильно плюсовые температуры, то дома может быть жарко», — пояснил технических директор «Владимирских тепловых сетей» Дмитрий Наумов.