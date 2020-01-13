Владимирцы возмущены необходимостью платить за лишнее тепло

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Счета не по погоде
Третий месяц отопительного сезона. Погода как в самом его начале: то плюс, то минус. В квартирах жара, у многих открыты окна. А счета за тепло приходят космические. Фраза «топим улицу» уже не работает — погода и сама отлично справляется. Что-то похожее на лёгкий морозец наблюдалось лишь пару дней, но в теплоносители тут же добавили «градус» и больше уже его не снижали. Значит, за январские праздники тоже придут высокие счета. Всё это возмущает владимирцев.
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После праздника – в очередь
В декабре многие владимирцы получили сразу три коммунальные квитанции. Ресурсоснабжающие организации слёзно просили заплатить положенное до 25 — 30 декабря и призывали вступать в новый год без долгов. На такие подвиги решились немногие. А после праздников в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» образовались огромные очереди. Возмущенных большими суммами в платежках и неверно указанными показаниями приборов оказалось очень много. Люди выстаивали по часу и более, чтобы скорректировать последующий платеж. Энергетики обещали не взимать пени до 25 января, чтобы все успели без паники оплатить по счетам.
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Тепло – всем!
Большинство многоквартирных домов во Владимире построены свыше 30 лет назад. Все они подключены к центральной системе теплоснабжения. И даже в новостройках предпочитают старую привычную схему отопления. Проблема в том, что под современные условия жизни она никак не подстраивается.
«Система централизованного теплоснабжения Владимира построена на определенных принципах. В основу изменения отпуска тепла положено изменение температуры в подающих магистралях. Минимальная температура, которую мы можем выдавать, — 70 градусов. Это обусловлено санитарными нормами по горячему водоснабжению. У нас система двухтрубная, идет в краны горячей воды и в батареи. Поэтому когда на улице стабильно плюсовые температуры, то дома может быть жарко», — пояснил технических директор «Владимирских тепловых сетей» Дмитрий Наумов.
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Сами виноваты!
«А ещё виноваты управляющие компании», — объясняют природу больших счетов ресурсоснабжающие организации. Старые окна, открытые двери, неутеплённые фасады и чердаки — всё это ведёт к теплопотерям в домах. Чтобы привести общедомовое имущество в порядок, нужны большие деньги. Собственники же квартир очень неохотно голосуют за повышение платы за содержание и ремонт общего имущества. Денег хватает на подготовку дома к отопительному периоду и аварийный ремонт. Поэтому мероприятия по энергосбережению дома отходят на второй план, а то и вовсе про них забывают.
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Дорогой чудо-прибор
Специалисты из ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в один голос говорят о необходимости установки индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимой автоматикой. Она решит все проблемы перетопов и недотопов. Платить будут меньше, в квартирах станет комфортно. Идеальный вариант. Но стоимость такой чудо-установки — 400-500 тысяч рублей. В ряде домов Владимира такие приборы работают, но чаще всего их устанавливал сам застройщик, а не жители. Примеры, когда все этапы — от сбора денег, проектирования, до установки пункта — прошли сами жители, единичны.
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Крутите краны сообща
По словам работников управляющих компаний, жители многоквартирных домов очень неохотно идут на любые дополнительные траты, касающиеся энергосбережения. Поэтому самый действенный и дешевый способ — закрывать краны на батареях. Эксперты из управляющих организаций считают, что если соседи соберутся сообща и будут так делать в плюсовые температуры за окном, то дом будет расходовать меньше тепла и соответственно счета станут меньше.
Ценные советы дает и наш эксперт Виктор Волчек. Предлагаем вам почитать его публикации на тему борьбы с перетопами.
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