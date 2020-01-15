Владимирцы сдали более 14 тысяч литров крови

Донорской крови во Владимирской области достаточно. В минувшем году жители региона сдали кровь более 19 тысяч раз, было заготовлено 14,3 тысячи литров. Эти объемы полностью обеспечили потребности медицинских организаций в крови и ее компонентах, рапортует облздрав. Также регулярно проводится выездная заготовка крови. В прошлом году было совершено 180 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации. Стали традиционными и социальные проекты, направленные на продвижение добровольного донорства и здорового образа жизни.

Сейчас в нашем регионе насчитывается более 7 тысяч доноров.

Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

Что такое донорский светофор? Какая группа крови самая востребованная? И почему в соцсетях нужно с осторожностью реагировать на призывы о сдаче крови? Ответы на эти и другие вопросы «Призыв» опубликовывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: volgograd-news.net