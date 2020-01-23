Владимирцы просят экс-президента Швейцарии помочь с губернатором

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника обратилось с просьбой к экс-президенту Швейцарии. Паскаля Кушпена попросили помочь в поиске сведений о судьбе последнего дореволюционного владимирского губернатора Владимира Николаевича Крейтона. После русской революции он эмигрировал в Швейцарию и, по имеющимся данным, был похоронен в городе Локарно. Информации о месте его захоронения и о его наследниках нет.

Просьбу бывшему президенту Швейцарии гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова адресовала при личной встрече. Паскаль Кушпен на днях побывал во Владимире. Вместе со своей делегацией он посетил Успенский собор и музейный центр «Палаты», где побывал на двух выставках – «Шедевры древнерусской иконописи» и «Сокровища донских степей».

ВСМЗ ищет информацию о месте захоронения Владимира Крейтона.

— Музей-заповедник продолжает собирать данные о владимирцах, которые в ходе Гражданской войны в России в 1917 – 1923 годах эмигрировали за границу. Результаты этой работы будут представлены в этом году на выставке, посвященной 100-летию Исхода, — уточняют в пресс-службе ВСМЗ.

Ранее «Призыв» сообщал, что знаменитый Федоровский клад временно будет храниться во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 1479 монет и 5 слитков-полтин из серебра, найденные в октябре 2016 года около села Федоровское Юрьев-Польского района, передали представители ФСБ и Минкульта.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой ВСМЗ