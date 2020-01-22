Владимирцы поддержали Грету Тунберг мусорным ведром

В душе мы все немного Греты Тунберг. Хотим жить в чистом мире. Но каждый к этому идёт своим путём. Кто-то просто кричит. Кто-то убирает мусор. Второе — труднее. С чего начать — рассуждает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

В соцсетях из Греты Тунберг — шведской девочки-экоактивистки сделали, в общем-то, посмешище. А жаль. Потому что если отвлечься от её патетики и каких-то крайностей, то она выразила очень простую и очень ясную мысль: мы хотим жить в мире с чистым воздухом, чистой водой, хорошей природой — нормальное желание. Оно всем присуще.

Только все по-разному выражают чувства к окружающему миру. У моей родственницы в деревне есть один местный товарищ, склонный к выпивке, — он почти каждый день выходит на околицу со склянкой, любуется природой, душевно произносит «Как я люблю русские просторы!» — и швыряет пустую поллитру в эти самые просторы. Прошлой весной моя родственница с сыном убрали с поля мешка четыре пустых бутылок, оставленных романтичным земляком. Они тоже любят природу, но по-своему.

Это пример того, как решается маленькая экологическая проблема — своими силами.

Лезть в глобальные темы я не хочу: это интересно но трудно как-то повлиять. Сейчас вот прочёл новый выпуск журнала «Газпром» — здесь полномера посвящено развенчиванию мифа о глобальном потеплении. Мол, это всё сказки для того, чтобы сдерживать цены на энергоносители. Если потепление, то газа надо меньше, вот и порют ерунду. Может быть, но меня-то больше другое волнует.

Например, то, что владимирцы, да, наверное, и жители других районов области морально созрели, они готовы сортировать мусор сами, в домашних условиях и выкидывать его в «профильные» баки. Другое дело, что на уровне города и области вопрос раздельного сбора отходов то начинает решаться, то снова тормозится — вот как сейчас. И это удивительно: получается, люди проявляют большую сознательность, чем те организации, которые созданы для этого и заточены на этом.

Понятно, что в такой ситуации просыпаются свои Греты Тунберги, любящие «русские просторы» и готовые в знак этого порвать соцсети. В грядущую пятницу они призвали владимирцев устроить трэш-акцию: опрокинуть себе на голову ведро с мусором. И снять это на видео. Для того чтобы привлечь внимание к необходимости раздельного сбора мусора. Как это ускорит решение вопроса, я не знаю. Но знаю, что, к примеру, московские волонтёры идут другим путём.

Во-первых, создана столичная карта пунктов приёма вторсырья: бумаги, металла, пластика, много-много чего. Ну, сразу скажут: у нас во Владимире не принимают. Неправда, принимают. На Электрозаводской, 5, знаю, пластик можно сдать, есть организация по приёму ртутных ламп, в Гусь-Хрустальном работает завод по переработке ПЭТ-бутылок. Кстати, разговаривал с одним оттуда, он говорит: со всей России ПЭТ-тару везут, кроме Владимирской области, здесь всё в землю. Так вот, организации есть, но где они? На карте Москвы такие все обозначены, у нас нет. А это как раз не очень сложно сделать хоть профильному департаменту, хоть волонтёрам.

С картой все будут знать, куда макулатуру везти, куда батарейки.

Опять же, мне возразят: обычные люди не понесут, там, пять-десять бутылок — принимают вторсырье в крупных объёмах. Вот для этого столичные волонтёры, к примеру, организуют мобильные пункты приёма. То есть здесь-там по выходным встают на машине, пожалуйста. С анонсом в соцсетях и обозначением на карте. Понятно, что это потребует денюжек, вложений, но это уже другой вопрос — вопрос сбора средств, может быть, на общественной, благотворительной основе. Это уже не диковинка.

Я понимаю, что опрокинуть на себя ведро с мусором — это эффектно, момент славы даже присутствует. Только чище от этого не станет. И на самом деле сейчас во Владимире энтузиастами раздельного сбора мусора стали люди, которые в соцсетях не сидят и на экран не просятся. Зато каждое утро, ни свет ни заря, с торбами и сумкой на колёсиках обходят сеть помоек и отбирают: алюминиевые банки, картон, вещи, которые ещё носить можно и что там ещё? Обычные люди смотрят на них брезгливо, а зря. Они-то как раз доброе дело без лишних слов делают и точно знают, где что принимают. Им даже карта не нужна, во как!

Фото: cdn.fishki.net