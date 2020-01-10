Владимирцев ждут температурные качели из минуса в плюс

Погода продолжает раскачивать свои температурные качели. В грядущие выходные жителям Владимирской области предстоит пережить то «минус», то «плюс». В субботу днем ожидается до -2 градусов. Местами возможен снег. Ночью температура опустится до -7 градусов, а в воскресенье вновь устремится вверх, достигнув отметки +1 градус. При повышении температуры осадки будут переходить в дождь и разрушать снежный покров.

Снег будет переходить в дождь.

Синоптики уточняют, что почти вся территория страны, включая центр, находится под влиянием атлантического циклона. Именно он и стал причиной аномального тепла. Пока настоящей русской зимы с морозами не предвидится, скорее ее можно назвать европейской.

— Погода никак не хочет восстанавливаться, и к Старому Новому году она не будет отличаться от Нового года по новому стилю — останется такой же теплой, — сообщил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее «Призыв» сообщал, что такая погода сохранится до Крещения. Сегодня вечером во Владимире открывается главный городской каток. Для многих горожан это событие долгожданное, но как долго он сможет проработать при такой погоде — вопрос.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»