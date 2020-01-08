Владимирцев ждет самая короткая рабочая неделя

Новогодние каникулы подошли к концу. Уже завтра, 9 января, жители Владимирской области вместе со всей страной выйдут на работу. Много трудиться не придется, первая рабочая неделя продлится всего два дня — четверг и пятницу. И снова можно немного отдохнуть. Всего же в 2020 году владимирцев из-за праздников и переносов нерабочих дней ожидает 8 сокращенных рабочих недель. Следующая короткая неделя случится в феврале. Из-за празднования Дня защитника Отечества в конце месяца будет четыре рабочих дня вместо пяти.

В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной: с 10 по 13 марта. На день меньше трудиться будем и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда: с 27 по 30 апреля.

В 2020 году будет 8 коротких недель.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с 6-е по 8-е число. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы. Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России — с 8 по 11 июня. После продолжительного перерыва сокращенная неделя случится в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее «Призыв» сообщал, что праздники в календаре 2020 года заняли 26 дней.

Ольга Ефремова

Фото: vladtime.ru