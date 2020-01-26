Владимирское «Сколково» адаптирует детские идеи к бизнесу

Юных инженеров и программистов Владимирской области научат строить бизнес со школьной скамьи. 28 января в детском технопарке «Кванториум-33» впервые состоится региональный конкурс «ПрофСтарт». Его участникам помогут рассчитать экономическую составляющую своих проектов. Талантливых детей в нашей области много. Они занимаются разработкой компьютерных игр, фантастических роботов, элементов городской инфраструктуры. Многие проекты готовы к серийному запуску.

Воспитанник технопарка 13 летний Владимир Вяткин занят разработкой 3D принтеров из старой техники, приготовленной на выброс.

— Эти принтеры получатся довольно дешевые, их можно продавать по образовательным учреждениям, — рассказал «Призыву» Володя Вяткин, участник конкурса «ПрофСтарт». — Ещё это положительно скажется на экологической ситуации, потому что отработанные принтеры не пойдут на свалки, а будут перерабатываться. Даже если техника сломана, в ней есть масса дорогих деталей, которые пригодятся.

Задача организаторов конкурса — перевести талантливых юных инженеров из неформальной творческой среды в профессиональную. Где обычный школьник, студент готовит настоящий коммерческий продукт, желательно с условием импортозамещения. «ПрофСтарт» должен замотивировать и помочь юным кулибиным реализовать идеи в успешные коммерческие проекты.

— Этот конкурс направлен на развитие предпринимательского мышления и экономических компетенций у детей, занимающихся инженерно-техническими проектами, — говорит Валентин Пономарев, руководитель детского технопарка «Кванториум-33» — В рамках конкурса дети смогут пообщаться с экспертами, посетить мастер-классы, послушать лекционную программу. Это даст возможность детям посмотреть на свои проекты с точки зрения превращения их в технологические старт-апы. Они потом доведут до ума свои работы и презентуют экспертам с расчетом себестоимости, окупаемость, определением целевой аудитории, тактики рекламы и продаж.

Участникам конкурса от 14 до 18 лет. Представлены молодые люди со всей области.

Все участники будут награждены памятными призами и дипломами. Победители поедут в Москву на Всероссийский технологический фестиваль в марте 2020 года. У них появится возможность представить свои проекты бизнес-сообществу. А это – потенциальная возможность в столь молодом возрасте заработать деньги за свой научный труд.

Ранее «Призыв» сообщал о необычной обитательнице технопарка, за которой дети ведут наблюдение – это белая крыса Настя.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»