Владимирский интернет идёт к гражданскому обществу

Есть такая миссия — людей объединять. Это про Интернет. Сама по себе сеть лишь площадка, но одна из немногих на сегодняшний момент способных мобилизовать соотечественников на дела хорошие. Здесь, в популярных пабликах, рождаются общности, решающие вполне практические задачи. В прежние времена сказали бы: «Идёт пробуждение широких масс к социальной активности». Вот этой способности Интернета «пробуждать» и посвятил сегодняшний «Бредешок» его автор Николай Лившиц.

Сейчас часто говорят о том, что люди меньше общаются между собой, меньше помогают друг другу, каждый занят своими проблемами — то ли дело раньше. Раньше жизнь была на людях, все ходили друг к другу в гости, общались во дворе — словом, жили в традициях социалистической общины, назовём это так, по аналогии с крестьянской общиной. Дело, однако, в том, что в последнее время люди успешно налаживают горизонтальные связи, и помощником в этом, необходимым инструментом, становится Интернет.

В соцсетях всё больше групп, где люди объединяются по разным интересам, и не просто для того, чтобы пообщаться, а для каких-то практических дел. Группы эти условно формируются по географии, по проблематике, по увлечениям и, наконец, по профессиональному признаку. Сейчас поясню. Скажем, география. В Инстаграме, например, есть сообщество «Полянка» — так называется владимирский микрорайон, он новый, отдалённый, там проблемы, и жители объединились, чтобы коллективно отстаивать свои права. Например, благодаря сплочённости они добились пуска автобусного маршрута к своим домам. Это локальное сообщество, его объединяет место, география.

Проблематика. Пожалуйста, группа «Дети-ангелы 33» в Фейсбуке. Она объединяет родителей детей с особенностями развития. Там не просто идёт общение, даются советы и прочее, но отражаются совместные мероприятия, праздники, идёт сбор средств и так далее.

Интересы. Сообщество «Стрелецкая, 25» в ВК — названо так по локации: центр Владимира. Но её интересы шире географических, там участники думают о развитии городской культуры, о качестве городской среды. Это вот в прошлом «Бредешке» я про них говорил, что они трэш-акцию устраивают – призывают опрокинуть ведро с мусором на голову. Это так они призывают возобновить раздельный сбор мусора во Владимире.

Профессиональные группы. Ну, тут более-менее понятно. Сейчас ещё, правда, создаются сообщества, объединяющие людей не по профессии, а по статусу, например, «Деловые контакты» в Фейсбуке. Там, как раньше говорили, «нужные люди».

Ну, а чем же эти группы, сообщества отличаются от обычных, куда люди заглядывают просто потрендеть, иногда излить душу, прочитать что-нибудь интересненькое или просто от нечего делать? А вот именно тем, что делать там есть что: участие в сообществе предполагает какую-то твою отдачу. Какое-то практическое действие, будь то коллективное мероприятие, сбор средств на помощь конкретному человеку, оказание практической помощи. У меня знакомая состоит в федеральной группе садоводов и огородников: не только рецепты солений и варений в центре их внимания. Ну, например, если кто-то из участников собирается посетить другой город, собраться по интересам могут предоставить жильё, найти квартиру и так далее.

То есть Интернет из большой болтушки превращается, вернее, в какой-то части начинает играть роль коллективного организатора масс, если ленинскими терминами пользоваться. Это инструмент, через которой люди налаживают горизонтальные связи и включаются в решение задач, которые не регулирует государство или от решения которых оно устранилось. Бывает так и так. Всё регулировать невозможно, да и не нужно, это даже советской власти не удавалось, хотя она старалась отследить каждый чих. А нынешняя…

Ну, тут у меня две версии. И обе, что самое смешное, могут быть верные. Первая: власть включается туда, где идут денежные потоки, а там, где ими не пахнет — это ниша для энтузиастов, поскольку понятно, что люди склонны к самоорганизации, выживать им как-то надо, поэтому они сами своими силами закроют проблемные места. Вторая версия основывается на том, что вертикаль власти у нас всё жестче, в неё сейчас встраиваются и органы местного самоуправления, а это приводит, в том числе, к неповоротливости системы. Поскольку каждое решение надо согласовать с вышестоящими структурами, работать надо в рамках директив, на каждую копейку куча бумаг — в общем, оперативности нет. И людям волей неволей приходится самим решать насущные задачи.

По большому счёту, виртуальные сообщества становятся кирпичиками гражданского общества, о котором любят говорить политологи и юристы. Многие думают, что гражданское общество — это что-то абстрактное, на самом деле элементы его — вот, они есть. Если люди не хотят ждать «милости от природы», то бишь от чиновника, а самоорганизуются, становятся волонтёрами, общественниками — это и есть путь к гражданскому обществу. А то говорят – власть плохо работает. Не, это мы такие сознательные!

Фото: hsto.org