Владимирские спасатели бросили вызов коллегам из Чечни и Москвы

Стартовал всероссийский челлендж

Спасатели Владимирской области дали старт всероссийскому челленджу #МЧСнавызов, объявленному чрезвычайным ведомством. Его цель показать оперативность спасательных подразделений. Когда они готовятся к выезду по тревоге, у них есть только одна минута. А что если собраться быстрее? Ведь дорога каждая секунда, а на кону человеческие жизни.

Владимирские спасатели в рамках челленджа записали видео, в котором наглядно продемонстрировали свою оперативность. Чтобы собраться на выезд по сигналу тревоги, им потребовалось меньше минуты: всего 41,137 секунды. Чтобы узнать, смогут ли коллеги из других регионов выполнить челлендж быстрее, владимирские спасатели передают эстафету.

Наше управление вправе самостоятельно выбрать регион, где также будет проведен этот челлендж. Выбор сделан. Предаем эстафету ГУ МЧС России по Чеченской Республике и МЧС Москвы. Затем коллеги выберут следующих участников челленджа, — рассказали «Призыву» в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Владимирские спасатели участвуют в подобных челленджах не впервые.

Так, в конце минувшего года сотрудники МЧС демонстрировали выносливость, поднимаясь по пожарному рукаву, закрепленному на автолестнице. А судогодские спасатели и вовсе поддержали международный челлендж «Доступ к спасению» (#AccessToRescue), запущенный в соцсетях. Пожарные должны были пролезть между ступеней штурмовой лестницы в полной боевой экипировке.

Ранее «Призыв» сообщал, что судогодский пожарный в свой выходной спас соседей из горящего дома. Находившиеся в помещении двое взрослых и ребенок спали и даже не поняли, что произошло.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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