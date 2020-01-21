Владимирские спасатели бросили вызов коллегам из Чечни и Москвы

Спасатели Владимирской области дали старт всероссийскому челленджу #МЧСнавызов, объявленному чрезвычайным ведомством. Его цель показать оперативность спасательных подразделений. Когда они готовятся к выезду по тревоге, у них есть только одна минута. А что если собраться быстрее? Ведь дорога каждая секунда, а на кону человеческие жизни.

Владимирские спасатели в рамках челленджа записали видео, в котором наглядно продемонстрировали свою оперативность. Чтобы собраться на выезд по сигналу тревоги, им потребовалось меньше минуты: всего 41,137 секунды. Чтобы узнать, смогут ли коллеги из других регионов выполнить челлендж быстрее, владимирские спасатели передают эстафету.

— Наше управление вправе самостоятельно выбрать регион, где также будет проведен этот челлендж. Выбор сделан. Предаем эстафету ГУ МЧС России по Чеченской Республике и МЧС Москвы. Затем коллеги выберут следующих участников челленджа, — рассказали «Призыву» в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Владимирские спасатели участвуют в подобных челленджах не впервые.

Так, в конце минувшего года сотрудники МЧС демонстрировали выносливость, поднимаясь по пожарному рукаву, закрепленному на автолестнице. А судогодские спасатели и вовсе поддержали международный челлендж «Доступ к спасению» (#AccessToRescue), запущенный в соцсетях. Пожарные должны были пролезть между ступеней штурмовой лестницы в полной боевой экипировке.

Ранее «Призыв» сообщал, что судогодский пожарный в свой выходной спас соседей из горящего дома. Находившиеся в помещении двое взрослых и ребенок спали и даже не поняли, что произошло.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области