Владимирская область осталась в стороне от юбилея Грибоедова

В Смоленской области прошла международная конференция, посвящённая 225-летию Александра Грибоедова. Это событие могло бы состояться и у нас в регионе. Владимирскую землю многое роднит с выдающимся драматургом, поэтом, дипломатом. Любопытно, что инициатором начала изучения владимирской ветви рода Грибоедовых был Никита Михалков. Он еще более 30 лет назад собрался снимать кинофильм о Грибоедове, поэтому озаботился сбором материалов о семье классика. Сам он исследованиями не занимался, но нужный вектор задал. С тех пор на высоком уровне у нас Грибоедовыми, кажется, никто не интересовался.

Так и получилось, что самый грибоедовский регион России юбилей автора «Горе от ума» практически не затронул. А жаль!

Владимирский регион по приглашению организаторов мероприятия представляла директор Историко-краеведческого музея Ковровского района кандидат исторических наук Элла Фролова. Она представила доклад «Из истории владимирской ветви рода Грибоедовых», который был заслушан в первом из четырех блоков научных сообщений и вызвал большой интерес участников конференции. Грибоедовской темой она занимается давно, став продолжателем исследовательской работы бывшего зам. директора Госархива Владимирской области Георгия Овчинникова, одного из признанных авторитетов по истории владимирских Грибоедовых.

В 2010-м он скоропостижно скончался, часть его материалов была передана вдовой ученого Элле Фроловой. Именно она в 2000 году в селе Алачино Ковровского района обнаружила надгробную плиту 1805 года Анны Владимировны Грибоедовой — двоюродной бабушки классика. Сегодня это единственный подобный сохранившийся памятник Грибоедовых в России. Другие не уцелели, а сам А. С. Грибоедов похоронен в Тбилиси, нынешней столице Грузии.

Так сложилось, что отец Александра Грибоедова отставной секунд-майор Сергей Грибоедов был владимирским дворянином и помещиком, а его мать Анастасия, урожденная Грибоедова, являлась представителем семейства смоленских дворян Грибоедовых. Нынешний музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита» создан в усадьбе деда и дяди автора «Горе от ума» по матери. Фактически он там бывал лишь в гостях, это вовсе не родовая усадьба Александра Грибоедова. На самом деле детство писателя прошло во Владимирском крае. Дом, где он вырос, находился в сельце Сущево Владимирского уезда. Ныне это место находится рядом с объездной автодорогой «Пекинкой» в черте города Владимира.

Уникальный дом одноэтажный деревянный дом семьи Грибоедовых сохранялся там вплоть до 1980-х гг., благодаря тому, что там долгое время размещалась местная школа. Однако потом его снесли. Следствием этого варварства стало то, что музей-усадьба Грибоедова теперь находится в Смоленской области, а Владимирский край, имеющий для создания подобного музея приоритетное право, остался без своей грибоедовской усадьбы и, похоже, навсегда.

Владимирская ветвь рода Грибоедовых, к которой относились все предки и родственники А. С. Грибоедова по отцу, до сих пор изучена явно недостаточно.

Кроме работ Г. Овчинникова, Э. Фроловой и немногих других сколько-нибудь фундаментальных исследований по владимирским Грибоедовым ни в Хмелите, ни в Москве, ни в Петербурге не проводилось и не публиковалось. Смоленским Грибоедовым повезло значительно больше, потому что смоляне вовремя подсуетились (в хорошем смысле слова) и «пробили» себе грибоедовский музей. Теперь у многих туристов и вообще россиян Грибоедов ассоциируется исключительно со Смоленской областью, а его родной Владимирский край по данной теме не фигурирует.

Примечательно, что имения Грибоедовых и их близких родственников находились не только под Владимиром, но и в целом ряде прежних уездов Владимирской губернии — в нынешних Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах. И все они по праву могут считать семейство Грибоедовых своими земляками. Вот конкретные примеры грибоедовских мест. В Ковровском районе Грибоедовым принадлежала большая деревня Сергейцево, рядом с которой ныне расположен военный городок. А в Камешковском районе семейство родной тетки А. С. Грибоедова (сестры его матери Елизаветы Грибоедовой, вышедшей замуж за гвардейского офицера Владимира Акинфова), принадлежало более десятка сел и деревень, в том числе село Эдемское. В Гороховецком районе Грибоедовы владели деревней Чулково, при которой ныне находится железнодорожная станция Гороховец. И так далее.

У нас нет ни одного памятника Грибоедову, в том числе во Владимире, где он жил несколько лет. До наших дней сохранился бывший дом священника Ястребова, в котором в 1812 году во время наполеоновского нашествия жил сам А. С. Грибоедов, его родители, сестра и даже спасавшийся от французов дядя Алексей Федорович Грибоедов со своими дочерьми — владелец Хмелиты! Это дом № 17 по улице Девической. Однако там нет не только музея, ни даже хотя бы памятной доски.

Николай Фролов

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