Владимирская область осталась в стороне от юбилея Грибоедова

Наш край уступил «родство» писателя смолянам

В Смоленской области прошла международная конференция, посвящённая 225-летию Александра Грибоедова. Это событие могло бы состояться и у нас в регионе. Владимирскую землю многое роднит с выдающимся драматургом, поэтом, дипломатом. Любопытно, что инициатором начала изучения владимирской ветви рода Грибоедовых был Никита Михалков. Он еще более 30 лет назад собрался снимать кинофильм о Грибоедове, поэтому озаботился сбором материалов о семье классика. Сам он исследованиями не занимался, но нужный вектор задал. С тех пор на высоком уровне у нас Грибоедовыми, кажется, никто не интересовался.

Так и получилось, что самый грибоедовский регион России юбилей автора «Горе от ума» практически не затронул. А жаль!

Владимирский регион по приглашению организаторов мероприятия представляла директор Историко-краеведческого музея Ковровского района кандидат исторических наук Элла Фролова. Она представила доклад «Из истории владимирской ветви рода Грибоедовых», который был заслушан в первом из четырех блоков научных сообщений и вызвал большой интерес участников конференции. Грибоедовской темой она занимается давно, став продолжателем исследовательской работы бывшего зам. директора Госархива Владимирской области Георгия Овчинникова, одного из признанных авторитетов по истории владимирских Грибоедовых.

Георгий Овчинников

В 2010-м он скоропостижно скончался, часть его материалов была передана вдовой ученого Элле Фроловой. Именно она в 2000 году в селе Алачино Ковровского района обнаружила надгробную плиту 1805 года Анны Владимировны Грибоедовой — двоюродной бабушки классика. Сегодня это единственный подобный сохранившийся памятник Грибоедовых в России. Другие не уцелели, а сам А. С. Грибоедов похоронен в Тбилиси, нынешней столице Грузии.

Элла Фролова

Так сложилось, что отец Александра Грибоедова отставной секунд-майор Сергей Грибоедов был владимирским дворянином и помещиком, а его мать Анастасия, урожденная Грибоедова, являлась представителем семейства смоленских дворян Грибоедовых. Нынешний музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита» создан в усадьбе деда и дяди автора «Горе от ума» по матери. Фактически он там бывал лишь в гостях, это вовсе не родовая усадьба Александра Грибоедова. На самом деле детство писателя прошло во Владимирском крае. Дом, где он вырос, находился в сельце Сущево Владимирского уезда. Ныне это место находится рядом с объездной автодорогой «Пекинкой» в черте города Владимира.

Сельцо Сущёво — нынешнее «запекинье». Фото: vladimirhouse.ru

Уникальный дом одноэтажный деревянный дом семьи Грибоедовых сохранялся там вплоть до 1980-х гг., благодаря тому, что там долгое время размещалась местная школа. Однако потом его снесли. Следствием этого варварства стало то, что музей-усадьба Грибоедова теперь находится в Смоленской области, а Владимирский край, имеющий для создания подобного музея приоритетное право, остался без своей грибоедовской усадьбы и, похоже, навсегда.

Владимирская ветвь рода Грибоедовых, к которой относились все предки и родственники А. С. Грибоедова по отцу, до сих пор изучена явно недостаточно.

Кроме работ Г. Овчинникова, Э. Фроловой и немногих других сколько-нибудь фундаментальных исследований по владимирским Грибоедовым ни в Хмелите, ни в Москве, ни в Петербурге не проводилось и не публиковалось. Смоленским Грибоедовым повезло значительно больше, потому что смоляне вовремя подсуетились (в хорошем смысле слова) и «пробили» себе грибоедовский музей. Теперь у многих туристов и вообще россиян Грибоедов ассоциируется исключительно со Смоленской областью, а его родной Владимирский край по данной теме не фигурирует.

Группа участников юбилейной грибоедовской конференции в главном доме в Хмелите

Примечательно, что имения Грибоедовых и их близких родственников находились не только под Владимиром, но и в целом ряде прежних уездов Владимирской губернии — в нынешних Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах. И все они по праву могут считать семейство Грибоедовых своими земляками. Вот конкретные примеры грибоедовских мест. В Ковровском районе Грибоедовым принадлежала большая деревня Сергейцево, рядом с которой ныне расположен военный городок. А в Камешковском районе семейство родной тетки А. С. Грибоедова (сестры его матери Елизаветы Грибоедовой, вышедшей замуж за гвардейского офицера Владимира Акинфова), принадлежало более десятка сел и деревень, в том числе село Эдемское. В Гороховецком районе Грибоедовы владели деревней Чулково, при которой ныне находится железнодорожная станция Гороховец. И так далее.

У нас нет ни одного памятника Грибоедову, в том числе во Владимире, где он жил несколько лет. До наших дней сохранился бывший дом священника Ястребова, в котором в 1812 году во время наполеоновского нашествия жил сам А. С. Грибоедов, его родители, сестра и даже спасавшийся от французов дядя Алексей Федорович Грибоедов со своими дочерьми — владелец Хмелиты! Это дом № 17 по улице Девической. Однако там нет не только музея, ни даже хотя бы памятной доски.

Николай Фролов

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