Владимирец сделал предложение руки и сердца во время спектакля

Влюбленный владимирец вышел на сцену Владимирского театра драмы и предложил своей девушке руку и сердце. Романтическое признание произошло в самом начале спектакля «№ 13» и было вписано в сценарий. После телефонного звонка Игорь Клочков, играющий главную роль, пригласил на сцену Сергея Никитина, чтобы тот мог сказать главные слова. Молодой человек появился с букетом роз, встал на колено и предложил своей любимой выйти за него замуж. Дарья обещала подумать.

— К нам обратился молодой человек и попросил предоставить ему возможность сказать главные слова. Мы сделали так, что после телефонного звонка у него появится возможность выйти на сцену и сделать своей девушке предложение. 19 января они вместе пришли в театр, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь Владимирского академического театра драмы Светлана Игнатова. — Весь зал надеялся, что девушка согласится. Но она обещала подумать.

Спектакль «№ 13» становится площадкой для предложения руки и сердца не в первый раз. В январе 2014 года житель города Радужного Олег Бобров обратился к своей любимой девушке прямо во время спектакля. Юлия сказала «да». Тогда создание молодой семьи удалось запечатлеть на камеру. В драмтеатр были приглашены журналисты.

Девушка обещала подумать над предложением.

Чем закончится история этого года, пока неизвестно. Но сам поступок молодого человека уже заслуживает уважения. Не каждый решится выйти на сцену и рассказать о любви.

Ранее «Призыв» сообщал, какие самые яркие события были в театральной жизни Владимирской области в прошлом году.

Полина Тарбеева

Фото группы «Владимир Театр» в «ВК»

Видео «Призыва»