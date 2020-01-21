Владимир Сипягин провёл пресс-конференцию с Пушкиным

Как и ожидалось, большинство вопросов главе региона задали про мусор. Контекст был самый разный. Спросили губернатора и про старт реформы, и про повышение тарифов, и про раздельный сбор ТБО. Владимир Сипягин заявил, что проблемы есть, но точечные. В основном они касаются территории Владимира.

— Собирая совещание 10 января, я получил информацию о точечных проблемах, существующих на территории регоператора по второй зоне, в частности, по городу Владимиру. У меня серьезные вопросы по менеджменту этой компании. Персонально к генеральному директору. Я поставил вопрос перед акционерам компании, что если он не справляется, надо его менять, нечего бояться, найдите нового профессионального сотрудника, который сможет выполнять обязанности. Нужен более профессиональный подход. Ситуация, несмотря на это, выравнивается с каждым днем, но вопросы к их работе у меня остаются.