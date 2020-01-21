Владимир Сипягин провёл пресс-конференцию с Пушкиным

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Два часа общения
В наступившем году областная администрация выбрала для пресс-конференции губернатора необычный формат. Вместо кабинета в «Белом доме» журналистов пригласили во владимирскую библиотеку для детей и молодежи. Отвечать на вопросы Владимиру Сипягину пришлось в мягком кресле на фоне стеллажа с книгами. Специально или нет, но ровно за спиной главы региона установили бюстик великого русского поэта Александра Пушкина. С представителями СМИ Сипягин общался чуть больше двух часов. «Призыв» собрал ответы на самые интересные вопросы.
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«Разруха не в клозетах»
Как и ожидалось, большинство вопросов главе региона задали про мусор. Контекст был самый разный. Спросили губернатора и про старт реформы, и про повышение тарифов, и про раздельный сбор ТБО. Владимир Сипягин заявил, что проблемы есть, но точечные. В основном они касаются территории Владимира.
— Собирая совещание 10 января, я получил информацию о точечных проблемах, существующих на территории регоператора по второй зоне, в частности, по городу Владимиру. У меня серьезные вопросы по менеджменту этой компании. Персонально к генеральному директору. Я поставил вопрос перед акционерам компании, что если он не справляется, надо его менять, нечего бояться, найдите нового профессионального сотрудника, который сможет выполнять обязанности. Нужен более профессиональный подход. Ситуация, несмотря на это, выравнивается с каждым днем, но вопросы к их работе у меня остаются.
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«Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит»
Интересовал журналистов и вопросы строительства ФАПов. Тема эта контролируется федеральным центром. По словам главы региона, из 20 фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий, которые планировалось ввести в прошлом году, достроены только 12. Остальные находятся в той или иной стадии строительства.
— Существует проблема, связанная со строительством объектом по оказанию первичной медицинской помощи. Они связаны с рядом фактором: это обращение к ФАС, заявления в который иногда подают структуры, никак не связанные с Владимирской областью. Второе — это процессы по земле. Третье — ненадлежащая работа компаний, которые выходили на торги по производству этих услуг. Выводы сделаны, точно в этом году такого происходить не будет. Уверен, что все ФАПы в году будут достроены и введены в эксплуатацию.
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«Эх, дороги!»
Спросили Владимира Сипягина и про строительство платной дороги «Москва-Казань». В прошлом году эта тема активно обсуждалась, вызвав живую реакцию жителей посёлков, по которым, по замыслу проектировщиков, должна пройти автомагистраль.
— Мы на специальном совещании собирали глав районов, через которые пройдет трасса. Говорили: вот предполагаемая трассировка, и предлагали озвучивать проблемы. Все разъехались. А потом мы видим, как выплескивается на нас недовольство жителей. Хочу подчеркнуть: есть понимание, что будет до Лакинска. А следующий участок вызывает много вопросов. Я бы сказал, что будет народное решение, прежде всего. Потому что мы прекрасно понимаем, с чем могут столкнуться те или иные жители. Поэтому это будет народный проект, который будет в конечном итоге определен. Будем спокойно, но быстро решать эту проблему.
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«Отпустите меня в Гималаи»
Больше всех запомнилось предложение журналиста из Киржача. Девушка сначала перечислила проблемы, с которыми сталкиваются жители города, а потом рекомендовала Владимиру Сипягину одним росчерком пера отдать приграничный район Московской области. Вы лишитесь проблем, а мы получим ФОК, отметила корреспондент.
— Точно таких планов нет. Если бы были, о них бы говорили. У вас только выборы прошли. У вас очень перспективный район, где существует мощное промышленное производство. О каком присоединение может идти речь, конечно нет. Вы должны развиваться.
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«Утром в газете, вечером в куплете»В отличие от героя «Собачьего сердца», предлагавшего не читать советских газет до обеда, утро губернатора региона начинается с просмотра свежих новостей. Владимир Сипягин отметил, что просматривает электронные издания и даже дает поручения, как минимум, разобраться в проблемах, отражённых в публикациях. Во время пресс-конференции журналисты озвучили главе региона несколько болевых точек в самых разных сферах. Теперь остается ждать реакции властей.
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Обсуждение 1
Хорошая подборка по двухчасовой беседе. проблем много, решений не очень