Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал на первого ребенка

Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал не только на второго, но и на первого ребенка. Речь идет о сумме 466 617 рублей. Такая поддержка, по мнению главы государства, поможет семьям подготовиться к появлению на свет второго малыша, за которого, кстати, мамам и папам тоже будет положена материальная помощь. Президент предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года и увеличить размер выплат ещё на 150 тысяч рублей. Таким образом маткапитал за второго ребенка должен составить 616 617 рублей.

О демографии Владимир Путин говорил, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что судьба России, её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Страна вступила в сложный период, когда семьи создает малочисленное поколение 90-х годов. Историческая обязанность России — ответить на вызов, подчеркнул глава государства.

— Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России. Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья, — сказал Владимир Путин.

По словам Президента, одна из главных проблем, которая является прямой угрозой демографическому будущему страны, – это низкие доходы значительной части граждан. Именно поэтому большую часть своего послания Владимир Путин говорил о повышение благосостояния и борьбе с бедностью. В этой связи президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020 года. На первом этапе они составят половину прожиточного минимума — это пять с половиной тысяч рублей. А уже со следующего года предлагается выплачивать полный размер ПМ — 11 тысяч рублей.

— Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал, — отметил Владимир Путин.

Глава государства предложил поддержать семьи, в которых дети пошли в школу.

Президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. Средства предлагается направить из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов.

По словам главы государства, в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году. Чтобы школа была современной, нельзя ограничиться строительством новых учебных учреждений, надо поднимать престиж учителя. В этой связи глава государства предложил уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета.

— Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни, — отметил Владимир Путин.

В этом году президент выступил перед Федеральным Собранием в самом начале года. По словам главы государства, стоит быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. В обществе четко обозначился запрос на перемены. «Россия — это мы. И только вместе, сообща можно изменить жизнь к лучшему», — подытожил свое выступление Владимир Путин.

Полина Тарбеева

Фото: kremlin.ru