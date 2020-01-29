Владимир обещали избавить от мусора ещё через неделю

Региональный оператор «Биотехнологии» в третий раз перенёс срок решения мусорной проблемы во Владимире. Сначала руководство компании обещало разгрести завалы пакетов с отходами после новогодних праздников (не получилось), потом — к концу января (не срослось), сегодня часом «Х» названо 5 февраля (посмотрим, посмотрим). Регоператору катастрофически не хватает техники. На весь жилой фонд Владимира (свыше 2 тысяч многоквартирных домов) работают 24 мусоровоза. А ещё надо убирать огромный частный фонд в присоединенных территориях!



Сегодня мусорную проблему областного центра обсудили в Совете народных депутатов города Владимира. Народные избранники встретились с руководителем компании «Биотехнологии» Яниной Афонькиной. Мусорные завалы трансформировались в горы жалоб, обрушившихся на депутатов от горожан. Слуги народа адресовали их региональному оператору.

Ольга Деева, глава города Владимира:

Мы до сих пор видим, что мусор вывозится не везде или не каждый день.

Сейчас вывозится через три или через пять дней. КГМ вообще не вывозится. У регоператора нет техники для вывоза досок, диванов.

Раньше таких вопросов не возникало.

Графики вывоза мусора из дворов появятся не раньше середины февраля.

Отходы сейчас убирают оттуда, где они заметнее всего. Это кажется абсурдным, но нормальной карты с расположением контейнерных площадок до сих пор нет. Грамотную логистику, по словам регоператора, смогут проработать лишь к концу года!

Депутаты горсовета считают, что если уж услуга по вывозу мусора выполнялась через пень колоду, январский платеж за неё должен быть сведён до минимума. В областной жилищной инспекции, однако, полагают, что причин для перерасчета нет. Основания появляются тогда, когда мусор лежит на площадках более 5 суток и по этому факту составлен акт. Таких примеров нет.

Но есть ещё добрая воля (слово «совесть», как полузабытое, не будем употреблять) самого регионального оператора. Дело в том, что департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки на обращение с ТКО — регоператор может их снизить по своей инициативе. Но не хочет, во всяком случае, даже не заикается.

Ольга Деева, глава города Владимира:

Они не выражают рвения по поводу перерасчета. Мы направили соответствующее письмо губернатору. Ждём.

Мы считаем, что за некачественно оказанную услугу должен быть перерасчет.

Вчера жители микрорайона Доброе во время прямого эфира «Призыва» выразили недовольство по поводу сбоев вывоза мусора в восточном районе города. На Жуковского и Суздальском проспекте отходы на контейнерных площадках лежат по 3 дня. В этом жилом квартале — многоподъездные высотки. Баки наполняются стремительно. Но на звонки жителей и управляющих компаний регоператор не реагирует.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»