Владимир обещали избавить от мусора ещё через неделю

Региональный оператор «Биотехнологии» в третий раз перенёс срок решения мусорной проблемы во Владимире. Сначала руководство компании обещало разгрести завалы пакетов с отходами после новогодних праздников (не получилось), потом — к концу января (не срослось), сегодня часом «Х» названо 5 февраля (посмотрим, посмотрим). Регоператору катастрофически не хватает техники. На весь жилой фонд Владимира (свыше 2 тысяч многоквартирных домов) работают 24 мусоровоза. А ещё надо убирать огромный частный фонд в присоединенных территориях!
Сегодня мусорную проблему областного центра обсудили в Совете народных депутатов города Владимира. Народные избранники встретились с руководителем компании «Биотехнологии» Яниной Афонькиной. Мусорные завалы трансформировались в горы жалоб, обрушившихся на депутатов от горожан. Слуги народа адресовали их региональному оператору.
Ольга Деева, глава города Владимира:
- Мы до сих пор видим, что мусор вывозится не везде или не каждый день.
- Сейчас вывозится через три или через пять дней. КГМ вообще не вывозится. У регоператора нет техники для вывоза досок, диванов.
- Раньше таких вопросов не возникало.
Графики вывоза мусора из дворов появятся не раньше середины февраля.
Отходы сейчас убирают оттуда, где они заметнее всего. Это кажется абсурдным, но нормальной карты с расположением контейнерных площадок до сих пор нет. Грамотную логистику, по словам регоператора, смогут проработать лишь к концу года!
Депутаты горсовета считают, что если уж услуга по вывозу мусора выполнялась через пень колоду, январский платеж за неё должен быть сведён до минимума. В областной жилищной инспекции, однако, полагают, что причин для перерасчета нет. Основания появляются тогда, когда мусор лежит на площадках более 5 суток и по этому факту составлен акт. Таких примеров нет.
Но есть ещё добрая воля (слово «совесть», как полузабытое, не будем употреблять) самого регионального оператора. Дело в том, что департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки на обращение с ТКО — регоператор может их снизить по своей инициативе. Но не хочет, во всяком случае, даже не заикается.
Ольга Деева, глава города Владимира:
- Они не выражают рвения по поводу перерасчета. Мы направили соответствующее письмо губернатору. Ждём.
- Мы считаем, что за некачественно оказанную услугу должен быть перерасчет.
Вчера жители микрорайона Доброе во время прямого эфира «Призыва» выразили недовольство по поводу сбоев вывоза мусора в восточном районе города. На Жуковского и Суздальском проспекте отходы на контейнерных площадках лежат по 3 дня. В этом жилом квартале — многоподъездные высотки. Баки наполняются стремительно. Но на звонки жителей и управляющих компаний регоператор не реагирует.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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Терпите горожане еще неделю