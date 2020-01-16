Владимир может стать самым узнаваемым городом страны

Город Владимир борется за звание самого привлекательного и узнаваемого российского города. Только вот обойти соперников без поддержки горожан будет не просто. Голосование идет на сайте всероссийского проекта «Город России. Национальный выбор». Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки, регистрация на сайте не требуется. Но для защиты от разного рода «накруток» нужно собрать на сайте незамысловатую картинку, и тогда голос будет засчитан.

На сегодняшний день за Владимир от победы всего в паре шагов. За наш город отдано 7149 голосов, он занимает третью строчку. Впереди только Смоленск и Севастополь. Продлится голосование до конца года. Итоги голосования будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.

Всего в голосовании участвуют 83 российских города.

Организаторы проекта предлагают выбрать из всех крупных административных центров России город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, достойный стать национальным символом. Заявленным критериям Владимир соответствует полностью, а значит, у нашего города есть все шансы на победу. В прошлом году по итогам голосования Владимир оказался лишь на 45 месте.

Интересные факты об одной из главной достопримечательностей Владимира, Успенском соборе, рассказал народный экскурсовод Алексей Валентинович. Посмотреть новый выпуск программы «Точка на карте» можно здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»