Вишнёвая зима продлится до самого Крещения

Так называемая вишневая зима задержится во Владимирской области до самого Крещения. Почти вся территория страны, включая центр, находится под влиянием атлантического циклона, сообщают синоптики. Именно он и стал причиной аномального тепла. После двух дней с минусовыми температурами — Сочельника и Рождества — придет неделя, когда столбики термометров не опустятся ниже нуля днем и ниже -2 ночью. Таким образом, среднесуточные температуры превысят норму на 5 — 7 градусов.

В первый день рабочей недели днем -1…0. Из-за высокой влажности (около 93%) будет казаться холоднее, чем есть на самом деле. Тот же ноль будет ощущаться как 5 градусов мороза. Местами возможен слабый снег. Предупреждают специалисты и о гололедице. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. А уже 10 января днем термометры покажут плюсовую температуру.

Среднесуточные температуры превысят норму на 5 — 7 градусов.

Вишневую зиму синоптики предсказали еще в ноябре прошлого года. Ее так образно назвали, поскольку на прогностических картах участки территории с температурой выше нормы закрашены красным цветом. Всего же за 140 лет истории метеонаблюдений в центральной части страны было зафиксировано семь вишневых зим.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 января 2020 года при оплате счетов за отопление через «Сбербанк онлайн», терминалы Сбербанка, а также через почтовые отделения с владимирцев теперь берут комиссию.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»