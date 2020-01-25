Виновника пьяной аварии отправили в колонию

Жителю Гусь-Хрустального вынесли приговор за ДТП, совершенное в пьяном виде, а также за применение насилия к блюстителю порядка. Следствием и судом установлено, что вечером 7 апреля прошлого года этот гражданин, будучи подшофе, ехал на своем автомобиле «ВАЗ-21». В какой-то момент не справился с управлением и вильнул на обочину. В результате сбил сначала водителя, чинившего машину на дороге, а затем протаранил его иномарку, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Пострадавший в ДТП 36-летний житель Иваново получил серьезные травмы и вынужден был проходить длительное лечение.

Очевидцы аварии, случившейся вблизи города Курлово, вызвали на место «скорую» и сотрудников ГИБДД. После инцидента виновник аварии бросил свой автомобиль, прихватил спиртное и направился через лес в сторону Курлово. Затем все-таки решил вернуться к месту происшествия и был задержан полицейскими. Мужчину доставили в полицию для составления административного протокола. Но он принялся ругаться, схватил сотрудника полиции за форму и даже попытался его ударить.

На суде вину в содеянном гусевчанин признал, объяснив своё поведение действием алкоголя. В ходе следствия он денежно компенсировал причинённый вред здоровью пострадавшему. Приговором Гусь-Хрустального городского суда виновнику ДТП назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил гусевчанина права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские судьи сменили наказание для водителей, которых инспектора ГИБДД повторно оформили за езду в пьяном виде. Теперь вместо исправительных работ злостным нарушителям назначают лишение свободы в колонии-поселении.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru