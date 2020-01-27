Виновник трагедии в Мелехово останется под стражей до весны

Водитель «BMW», который насмерть сбил двоих подростков на переходе в Мелехово, останется под стражей до 5 марта. Эту информацию «Призыву» подтвердили в пресс-службе Ковровского городского суда. Заседание, на котором было удовлетворено ходатайство следователя, состоялось в минувшую пятницу.

Виновника страшного ДТП заключили под стражу в начале сентября, хотя адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Затем срок три раза продлевали. Последний должен был закончиться 28 января.

Суд удовлетворил ходатайство следователя.

ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло 4 сентября прошлого года. Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Однако виновник ДТП в Мелехово известен агрессивным вождением. Только за минувший год он более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал о трагедии, которая произошла 20 января на улице 16 лет Октября во Владимире. 37-летний водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 29-летнюю беременную женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»