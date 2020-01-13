Верю – не верю: 10 удивительных фактов о Михаиле Сперанском

1 (12) января 1772 года родился наш выдающийся земляк

Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) вошел в историю как великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения. Его практическая деятельность во многом была связана с реформированием государственно-правовой системы Российской империи. За заслуги перед Отечеством он был награжден орденами Святого Иоанна Иерусалимского, Святого Владимира 2-й и 3-й степени, Святой Анны 1-й степени, Святого Александра Невского, Святого апостола Андрея Первозванного. Знаменитому уроженцу Владимирской области посвящен этот тест. Угадайте, какой факт из жизни великого реформатора является истинным, а какой ложным.

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