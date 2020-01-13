Верю – не верю: 10 удивительных фактов о Михаиле Сперанском

Будущий реформатор родился в селе Черкутино Владимирской губернии, в семье обедневшего священника Михаила Васильева. Фамилию, которая позже будет греметь на всю Россию, он получит при поступлении во Владимирскую семинарию. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Михаил Сперанский продолжил свое обучение в Александро-Невской семинарии. По окончании ее он принял монашество и вскоре стал гордостью русской церкви. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1810 году Михаил Сперанский становится по сути кризис-менеджером при императоре Александре I и спасает страну от надвигающейся экономической катастрофы. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Экономические реформы Сперанского особо поддержал историк и литератор Николай Карамзин. Весной 1811 года он выпустил в свет свои «Записки о древней и новой России», в которых разъясняется необходимость введения предложенных Сперанским нововведений. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

На Эрфуртском конгрессе в 1808 году, куда Сперанский приехал вместе с русским императором, Наполеон назвал его «единственной светлой головой в России» и предложил Александру обменять подданного на какое-нибудь из своих королевств. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

После возвращения из Эрфурта Сперанский получил от Александра новое задание — составить генеральный план преобразования российской империи. Вскоре Михаил Михайлович представил Введение к уложению государственных законов - гениальный проект, который так никогда не был претворен в жизнь. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Введенная Сперанским финансовая отчетность и жесткий контроль за бюджетом страны заставили казнокрадов возненавидеть выскочку-реформатора. Его стали обвинять в шпионаже в пользу Франции, нежелании думать о России и ее народе, карьеризме. В итоге император накануне войны 1812 года заявил о нехватке времени на прочтение всех доносов и объявил о полной отставке своего бывшего любимчика. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Сначала Сперанский был полностью отстранен от дел, но после многократных просьб «разъяснить положение и оградить от оскорблений» его назначили владимирским гражданским губернатором. На этой должности он блестяще проработал до 1821 года. Это время стало «золотым веком» для Владимирской губернии. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Новый император Николай I приблизил Сперанского к себе. Тем не менее серьезной работы ему не доверил, а поручил всего лишь упорядочить российские законы. Это был окончательный закат «звезды великого реформатора». Верю Не верю Правильно! Неправильно! -