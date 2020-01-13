Верю – не верю: 10 удивительных фактов о Михаиле Сперанском

Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) вошел в историю как великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения. Его практическая деятельность во многом была связана с реформированием государственно-правовой системы Российской империи. За заслуги перед Отечеством он был награжден орденами Святого Иоанна Иерусалимского, Святого Владимира 2-й и 3-й степени, Святой Анны 1-й степени, Святого Александра Невского, Святого апостола Андрея Первозванного. Знаменитому уроженцу Владимирской области посвящен этот тест. Угадайте, какой факт из жизни великого реформатора является истинным, а какой ложным.
Будущий реформатор родился в селе Черкутино Владимирской губернии, в семье обедневшего священника Михаила Васильева. Фамилию, которая позже будет греметь на всю Россию, он получит при поступлении во Владимирскую семинарию.
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Михаил Сперанский продолжил свое обучение в Александро-Невской семинарии. По окончании ее он принял монашество и вскоре стал гордостью русской церкви.
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В 1810 году Михаил Сперанский становится по сути кризис-менеджером при императоре Александре I и спасает страну от надвигающейся экономической катастрофы.
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Экономические реформы Сперанского особо поддержал историк и литератор Николай Карамзин. Весной 1811 года он выпустил в свет свои «Записки о древней и новой России», в которых разъясняется необходимость введения предложенных Сперанским нововведений.
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На Эрфуртском конгрессе в 1808 году, куда Сперанский приехал вместе с русским императором, Наполеон назвал его «единственной светлой головой в России» и предложил Александру обменять подданного на какое-нибудь из своих королевств.
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После возвращения из Эрфурта Сперанский получил от Александра новое задание — составить генеральный план преобразования российской империи. Вскоре Михаил Михайлович представил Введение к уложению государственных законов - гениальный проект, который так никогда не был претворен в жизнь.
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Введенная Сперанским финансовая отчетность и жесткий контроль за бюджетом страны заставили казнокрадов возненавидеть выскочку-реформатора. Его стали обвинять в шпионаже в пользу Франции, нежелании думать о России и ее народе, карьеризме. В итоге император накануне войны 1812 года заявил о нехватке времени на прочтение всех доносов и объявил о полной отставке своего бывшего любимчика.
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Сначала Сперанский был полностью отстранен от дел, но после многократных просьб «разъяснить положение и оградить от оскорблений» его назначили владимирским гражданским губернатором. На этой должности он блестяще проработал до 1821 года. Это время стало «золотым веком» для Владимирской губернии.
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Новый император Николай I приблизил Сперанского к себе. Тем не менее серьезной работы ему не доверил, а поручил всего лишь упорядочить российские законы. Это был окончательный закат «звезды великого реформатора».
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Михаил Сперанский стал прообразом Алексея Каренина в романе Льва Толстого «Анна Каренина». «Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности...»; «Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе» - многие цитаты в книге могли бы охарактеризовать нашего выдающегося земляка.
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