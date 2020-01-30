Вернувшихся из Китая владимирцев наблюдают медики

В Поднебесной отдохнули 8 жителей региона

За последние несколько дней сразу восемь жителей Владимирской области вернулись из охваченного коронавирусом Китая. Все они отдыхали в Поднебесной в новогодние каникулы и покупали организованные туры. Сейчас за ними пристально наблюдают медики. Признаков опасного заболевания пока не выявлено.

По данным Ростуризма, на данный момент за период вспышки коронавируса восемь жителей Владимирской области посетили Китай. Все они уже вернулись. Часть уже прошла инкубационный период, остальные еще в процессе. Но все, кто побывал в КНР, находятся под медицинским наблюдением, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В Поднебесной отдохнули 8 жителей владимирского региона.

По словам представителя Роспотребнадзора, большинство владимирских туристов отдыхали в Китае семьями. В настоящее время, согласно данным Ростуризма, организованных отдыхающих из нашего региона в Китае больше нет. Сколько жителей Владимирской области отправились в Китай самостоятельно, пока не известно.

Между тем, областной департамент здравоохранения рапортуют о готовности противостоять коронавирусу. Имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты медперсонала. В медицинских организациях региона готовы 574 инфекционные койки, из них 346 детских, а также 62 бокса для оказания медпомощи инфекционным больным и 105 изолированных мельцеровских боксов.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус заставил китайских студентов ВлГУ изменить свои планы.

Полина Тарбеева 

Фото: goodfon.ru

Теги: , , ,

Обсуждение 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение