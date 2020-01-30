Вернувшихся из Китая владимирцев наблюдают медики

За последние несколько дней сразу восемь жителей Владимирской области вернулись из охваченного коронавирусом Китая. Все они отдыхали в Поднебесной в новогодние каникулы и покупали организованные туры. Сейчас за ними пристально наблюдают медики. Признаков опасного заболевания пока не выявлено.

— По данным Ростуризма, на данный момент за период вспышки коронавируса восемь жителей Владимирской области посетили Китай. Все они уже вернулись. Часть уже прошла инкубационный период, остальные еще в процессе. Но все, кто побывал в КНР, находятся под медицинским наблюдением, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В Поднебесной отдохнули 8 жителей владимирского региона.

По словам представителя Роспотребнадзора, большинство владимирских туристов отдыхали в Китае семьями. В настоящее время, согласно данным Ростуризма, организованных отдыхающих из нашего региона в Китае больше нет. Сколько жителей Владимирской области отправились в Китай самостоятельно, пока не известно.

Между тем, областной департамент здравоохранения рапортуют о готовности противостоять коронавирусу. Имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты медперсонала. В медицинских организациях региона готовы 574 инфекционные койки, из них 346 детских, а также 62 бокса для оказания медпомощи инфекционным больным и 105 изолированных мельцеровских боксов.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус заставил китайских студентов ВлГУ изменить свои планы.

Полина Тарбеева

Фото: goodfon.ru