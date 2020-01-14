Веризино четвертые сутки заваливает мусором

Жители двух жилых микрорайонов Веризино бьют тревогу и звонят во все коммунальные службы. Безрезультатно. Контейнерные площадки завалены пакетами с мусором. Отходы не вывозят уже четыре дня. Новоселы жалуются на жуткий запах и бродячих собак, которые уже появились у мусорок.

— У нас свои хорошие, огороженные контейнерные площадки с крышей. Что там сейчас творится, трудно передать словами. Четыре дня к нам не приезжают мусоровозы. Звонили во все инстанции. Нет результата, — рассказывает председатель ТСН «Семья» Алла Панкратова.



Региональный оператор «Биотехнологии» по указанным на контейнерах и объявлениях телефонам «горячих линий» трубку не берет. Ни один из трех телефонов не отвечает. Проходит голосовой набор, музыка, и звонок обрывается.

Недовольным жителям включают на «горячих линиях» мелодию «Don’t Worry Be Happy».

Как «Призыв» сообщал ранее, на брифинге, организованном администрацией Владимирской области, чиновники, представители надзорных инстанций и регоператора «Биотехнологии» уверяли, что во Владимире остались единичные случаи невывоза мусора. Но за выходные и текущую неделю ситуация снова обострилась. Любопытно, что ответственные лица говорили, что им никто не звонит. Поскольку до «Биотехнологии» дозвониться невозможно, можно еще обращаться в жилищную инспекцию по телефону 32-60-13 и департамент природопользования — 32-32-30.

Сегодня на территории Владимирской области за вывоз мусора отвечают три региональных оператора: «Хартия», «ЭКО-Транс» и «Биотехнологии». Из всех городов и районов именно в областном центре проблем с вывозом больше всего. И если сначала не вывозили мусор там, где работала мусоровывозящая компания «УНР-17» («Призыв» сообщал об этом здесь), то на этой неделе обстановка ухудшилась и во многих других дворах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»