В Юрьевце протекли сданные с опозданием новостройки

Новостройки на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец областного центра не выдержали хилого январского снега. Чердаки намокли, потолки протекли. В подъездах влага сочится по стенам, в том числе над электрощитами. В дома жители въехали перед празднованием Нового года, и вот на тебе — подарочек. Новоселье должно было состояться гораздо раньше — в 2017 году. Но застройщик «ВладСтрой» в оговоренные сроки не уложился. Дополнительное время благотворно на качестве не отразилось: жители бьют тревогу.

Потолки квартир на верхних этажах покрылись влажными пятнами.

Елена Пономаренко — собственник жилья на пятом этаже. В квартире она собралась устанавливать натяжные потолки и клеить обои. Но из-за сырости и конденсата пришлось отказать от этих планов.

— На чердаке щели. После снегопадов и оттепелей пошли течи. Намокла штукатурка, — жалуется Елена. — Нам вторую неделю обещают, что приедут рабочие, всё переделают, но пока тишина. У меня сын на днях залезал на чердак. Там весь утеплитель помятый, намокший, его можно выжимать, как губку.

В управляющей компании жильцам ответили: дом на гарантии, все претензии — к застройщику. Если тот не устранит протечки — жалуйтесь в прокуратуру. Компания «ВладСтрой» ответственность за недоделки с себя не снимает. В разговоре с «Призывом» представитель застройщика заверил, что все огрехи уже начали устранять.

— Проблема в том, что кое-где не заделаны щели при строительстве чердачных помещений, — доходчиво пояснил прораб застройщика. — Они дождь-то держат, а снег в щели задувает, он тает, и всё намокает. Но мы эти места выявили. Сейчас будем менять утеплители. Щели герметизируем: по технологии там, где надо, нашивается планка, потом закрываем специальным составом.

Тем временем некоторые жильцы всё-таки подали в суд на застройщика. Не по протечкам. Люди намерены получить компенсацию за просроченную на два года сдачу дома. Но если будет ущерб и от протечек – попытаются отсудить и его. Новосёлы с Всесвятской обещали держать «Призыв» в курсе событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что на крыше одной из многоэтажек Владимира образовался бассейн.

Татьяна Данилова

Фото жителей домов на ул. Всесвятской