В Ворше уберут перекресток, а в Вязниках запустят объезд-дублер

На трассе М-7 «Волга» в селе Ворша с 17 февраля изменится схема движения. Там уберут наземный пешеходный переход, светофор и закроют опасный перекресток с левым поворотом. Безопасно совершить левый поворот автомобилисты смогут на построенных рядом с населенным пунктом разворотных петлях на 159 и 163 км. Для пешеходов возведен надземный переход на 161 км. Весной в нем запустят подъемную площадку для маломобильных граждан, уточняют в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»

Основанием для изменения схемы движения послужила пугающая статистика.

Участок трассы в Ворше считается одним из самых аварийных: в 2017-2019 годах здесь произошло 20 ДТП, в которых 8 человек погибли и 22 получили ранения. Большая часть аварий произошла именно на перекрестке и на расположенном рядом пешеходном переходе.

С 1 февраля изменения в схеме движения произойдут и на федеральной трассе возле Вязников. На 300 км трассы в связи со строительством развязки поток транспорта перенаправят на построенный дублер – объездную дорогу длиной 750 метров. Для удобства автомобилистов движение на пересечении федеральной трассы и региональной дороги будет регулироваться светофором. Проезд по перекрестку во всех направлениях возможен прямо и направо.

— Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно будет на регулируемом перекрестке на 295 км трассы, проехав через ул.Железнодорожная. В сторону Москвы – на разворотной петле на 303 км, — поясняют в Упрдоре.

Автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Строительство двухуровневой транспортной развязки ведется с сентября прошлого года и завершится в декабре 2020 года. Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе.

Ранее «Призыв» сообщал, что капремонт «Пекинки» в этом году продолжится на перекрёстках трассы с Горького и Безыменского. В апреле там возобновят земляные работы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»