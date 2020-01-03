В Центральном парке Владимира рухнула новогодняя ель

Не выдержала погодных условий и рухнула. В Центральном парке Владимира рухнула новогодняя ёлка, богато украшенная гирляндами и шарами. По словам очевидцев, от сильного порыва ветра. Вокруг живого дерева ещё недавно водили хороводы. Сотни владимирцев встретили рядом с зеленой красавицей Новый год. Сейчас её уже убрали.

— Да, ель упала из-за ненастной погоды, ветра и влажности. Заново мы её устанавливать не будем. Из-за отсутствия возможностей: спецтехники нет, затраты на неё не предусмотрены. Ель уже демонтирована, — сообщили «Призыву» в парке.

Высота новогодней ели была чуть более 10 метров.

Ель была установлена рядом с колесом обозрения. Сейчас, после того, как главный новогодний атрибут демонтировали, в парке осталась лишь одна маленькая новогодняя искусственная ёлочка. Она стоит в центре фонтана.

— Тысячи лет эволюции, а мы до сих пор не знаем, как ёлку закрепить на постаменте, чтоб не падала от каждого чиха, – посетовал Кирилл, житель Владимира.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Юрьевце властям пришлось убрать «странную» елку – металлическую конструкцию, выглядевшую то ли слишком авангардно, то ли чересчур убого. Жители микрорайона не оценили новогоднее дерево.

Татьяна Данилова

Заглавное фото сообщества ВК «Подслушано во Владимире»