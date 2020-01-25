В Татьянин день врач-акушер Татьяна Фролова отмечает 95-летие

Её призвание — помогать женщинам становиться мамами. Она — врач-акушер. Трудовой стаж — 70 лет. Сегодня, в Татьянин день, 95-летие отмечает уникальный житель Владимирской области Татьяна Григорьевна Фролова. Она бодра, полна энергии. Нередко Татьяну Григорьевну узнают на улице бывшие пациентки. Её обнимают и благодарят за спасенные жизни детей. И это, наверное, главный подарок для юбиляра.

Татьяна Григорьевна видела основные этапы развития акушерства в нашем регионе.

К ней в первый владимирский роддом, тогда ещё находившийся в старом здании на Большой Нижегородской 65 Д, набираться опыта молодым специалистом пришла Ирина Кирюхина. А потом у Ирины Михайловны во втором роддоме уже начала трудиться нынешний главврач Перинатального центра Надежда Туманова. Получилось преемственность поколений главных врачей владимирских роддомов.

В канун своего юбилея Татьяна Фролова пришла на экскурсию в Перинатальный центр. И была приятно удивлена. В советское время о таком оборудовании можно было только мечтать. Состояние роженицы и плода оценивали тогда в большей степени визуально и пальпацией, вспоминает Татьяна Григорьевна. Дорогой аппаратуры, такой, как УЗИ, МРТ не было. О специалистах-реаниматологах и не слышали. Прежде наркоз давала медсестра. Тем не менее, показатели первого роддома в советское время были на высоком уровне.

Татьяна Фролова о своей профессии:

• Мы имели прекрасные показатели. По СССР мы занимали одно из лучших мест, у нас была низкая смертность новорожденных и матерей.

• Мы имели возможность любого профессора, любого консультанта пригласить, если у нас был сложный случай.

• Родовспоможение – это такая профессия, где важен человеческий фактор – милосердие, чувство ответственности. Мы принимаем здоровую женщину и должны выпустить из нашего учреждения её и малыша в здоровом состоянии. Поэтому ответственность на нас очень большая.

• Ну и гуманная эта профессия – мы первые встречаем человека на земле. И от того, как мы его встретим, многое зависит в его дальнейшей судьбе.

Побывав в перинатальном центре, где светлые обустроенные родовые, операционные, современная техника Татьяна Григорьевна захотела вновь вернуться на работу.

Татьяна Фролова родилась в деревне Яслево Меленковского района в 1925 году.

Татьяна Фролова пришла учиться в Ивановский мединститут после школы. 22 июня 1941 года она выпустилась из 10 класса. И началась война. После занятий в вузе она ухаживала за ранеными в госпиталях. Татьяна Григорьевна – ветеран труда Великой Отечественной войны. Нынешние традиции акушерства держатся на старой советской закалке врачей, считает она. В медицинских вузах тогда учили очень строго.

Уже в мирное время её направили работать на малую родину — в Меленки, врачом женской консультации. Потом была должность заведующей гинекологическим отделением в Муроме, а в 1967 году Татьяна Фролова пришла работать в первый роддом города Владимира, где трудилась до самой пенсии. При Татьяне Григорьевне у роддома появилось отделение патологии. Нередко со своими коллегами ей приходилось принимать тяжелые роды.

— И у нас не было ни ночных, ни праздничных надбавок. Могли работать круглые сутки. Мы трудились на совесть, от души, — улыбается Татьяна Григорьевна.

Любя свою работу, своих пациенток, она не смогла быть просто пенсионером-дачником. После первого роддома Татьяна Григорьевна продолжила работать акушером-гинекологом в Областной психиатрической больнице №1. И даже написала здесь книгу «Психоэмоциональные нарушения при эндокринопатиях. Климатический синдром». В свои 95 лет Татьяна Григорьевна отлично выглядит и может дать совет любой женщине, которая хочет стать матерью, рекомендации по сохранению здоровья.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»